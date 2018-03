Aconteceu no último dia 6 de março a primeira edição do Fórum CLAUDIA, que reuniu mais de 20 mulheres presidentes de empresas no Brasil. O encontro, é claro, foi inspirador e rendeu bons conselhos para quem está precisando dar aquele gás na carreira. Relembre alguns:

Crie e mantenha uma rede de apoio

“Até as pessoas que parecem incrivelmente seguras têm seus questionamentos”, diz Claudia Sender, CEO da LATAM. Para ela, é fundamental estar cercada de pessoas em quem você confie para tomar decisões mais acertadas, mas também recorrer em momentos difíceis.

Valorize as atividades do tempo livre

Não é só dentro do escritório que novas ideias de trabalho podem surgir. É o que acredita a presidente da Clear Channel do Brasil, Lizandra Freitas. Nas férias, em viagens de voluntariado, chegou a profundas reflexões. “Voltava para a minha acomodação exausta, mas profundamente realizada. Essas experiências nos abrem novas perspectivas”, contou.

Dê o peso certo para cada problema

Não vale a pena dedicar muita energia a problemas corriqueiros. Quem defende essa máxima é Daniela Cruz, CEO da Vult Cosmética, que acaba de ser comprada pelo Grupo Boticário. Para ela, é importante definir quais causas compensam o direcionamento de tempo, de preocupação e de esforço – assim, a produtividade aumenta e o nível de estresse cai.

Não tenha medo de se candidatar a uma promoção

“As mulheres esperam a sensação de total capacidade antes de se candidatar para uma vaga. Enquanto isso, estudos mostram que os homens pedem promoções sem preencher 100% os requisitos do posto. Nós precisamos ir pelo mesmo caminho: investir na posição que queremos com a ideia de correr atrás do que ainda não sabemos durante o processo”, defende Tânia Cosentino, CEO da Schneider Electric do Brasil. Anotou?

Invista a diversidade

“Quando discutimos um produto entre uma equipe diversa, o resultado é muito melhor. Isso antecipa o sucesso”, garante Paula Paschoal, CEO do PayPal. Se você é gestora, a dica dela é se cercar de pessoas com ideias diferentes para ser capaz de estar um passo à frente das necessidades do seu público. A equação é simples: pessoas em contextos sociais semelhantes chegarão a acordos parecidos, enquanto pessoas com causas diferentes abrangem um maior número de ideias. Além disso, é a partir daí que saem soluções inclusivas para um ambiente mais saudável e acolhedor. E, se você trabalha mais feliz, você também rende mais.