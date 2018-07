Pesquisa aponta que pessoas ficam menos sociáveis quando se casam

Muita gente, depois de começar um relacionamento, muda sua forma de agir com outras pessoas, até mesmo deixam de sair com os amigos com a mesma frequência. E, segundo uma pesquisa publicada pela Universidade da Geórgia, isso se agrava depois do casamento.

O estudo analisou 169 casais heterossexuais, nos primeiros 18 meses logo após o matrimônio. A cada seis meses, os pesquisadores pediram aos avaliados que observassem cinco traços considerados definidores de personalidade: extroversão, abertura a experiências, conscienciosidade, agradabilidade e neuroticismo.

Leia mais: Como a Lua cheia do dia 27 irá afetar o seu signo

A partir dos resultados da pesquisa, pôde-se concluir que os casais se tornaram menos sociáveis ao longo do período. Ambos, marido e mulher, se demonstraram menos extrovertidos e menos agradáveis.

Além desses resultados, os pesquisadores também observaram que os homens demonstraram estar mais empenhados no papel de marido, enquanto as mulheres demonstraram sentir menos ansiedade, raiva e pensamentos depressivos.

Veja mais: Como William e Kate mantêm viva a memória de Diana para os netos

Já votou no Prêmio CLAUDIA? Escolha mulheres que se destacaram