Ainda dá tempo! Confira 20 ofertas imperdíveis no Amazon Prime Day

O Amazon Prime Day, em sua segunda edição no Brasil, traz milhares de produtos com desconto e frete grátis para os seus associados. As ofertas estão disponíveis até a 00h de hoje (22), então ainda dá tempo de garantir os seus itens no melhor preço.

Além do acesso ao Amazon Prime Vídeo, os assinantes possuem descontos em mais de 30 categorias, como eletrônicos, dispositivos Amazon, artigos para a casa, papelaria, roupas e acessórios, entre outras.

Se você ainda não é assinante, clique aqui para se tornar um membro e garantir todos esses benefícios, contando ainda com a experiência 30 dias grátis.

Confira abaixo nossa seleção de produtos por categoria!

Eletrônicos

1- Fire TV Stick Lite com Alexa, R$ 199,00 – Compre aqui.

2- Echo Dot Alexa, R$ 199,00 – Compre aqui

3- Caixa de Som Bluetooth Portátil, R$ 129,00 – Compre aqui

4- Aromatizador Elétrico Led colorido, R$ 159,00 – Compre aqui

5- Coqueteleira Elétrica, R$ 79,90 – Compre aqui

Para Casa

6- Kit Gin Tônica 8 Especiarias + Colher + Dosador + Xarope, R$ 149,90 – Compre aqui

7- Liquidificador Portátil, R$ 207,83 – Compre aqui

8- Kit De Utensílios De Cozinha 10 Peças, R$ 151,90 – Compre aqui

9- Batedeira Planetária Mondial, R$ 289,90 – Compre aqui

10- Jogo de Facas Plenus 6 Peças Tramontina R$ 34,90 – Compre aqui

11- Jogo de Frigideiras Antiaderente – 3 Peças Tramontina, R$ 75,90 – Compre aqui

Papelaria

12- Caneta Fineliner Maped, R$ 33,65 – Compre aqui

13- Caneta Marca Texto Faber-Castell, R$ 13,90 – Compre aqui

14- Caderno Inteligente e Ecológico, R$ 109,90 – Compre aqui

Roupas e Acessórios

15- Kit Relógio Champion Feminino com Pulseira Berloque, R$ 179,10 – Compre aqui

16- Havaianas Alpargata Mule Strap, R$ 99,90 – Compre aqui

17- Kit 3 Moletons Cropped, R$ 119,90 – Compre aqui

18- Moletom Flanelado Malwee, R$ 139,90 – Compre aqui

19- Body Decotado em Renda Vazada, R$ 69,99 – Compre aqui

20- Kit Medalha São Bento com Corrente Veneziana folheados a ouro, R$ 99,90 – Compre aqui

* Os links gerados podem render algum tipo de remuneração para a Editora Abril. Os preços foram consultados na sexta-feira (18), e podem estar sujeitos a alterações.