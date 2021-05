Os produtos imperdíveis para rosto, corpo e mente no outono

1. Bela adormecida

Cerca de 95% dos ingredientes da máscara facial noturna Pillow Mask, Sephora Collection (59 reais), é de origem natural. A fórmula age durante as horas de descanso. Compre aqui!

2. Ninho feito

A casa também pode ser adaptada à estação – se rolar com perfumes clássicos e já queridinhos, melhor ainda. Essa é a proposta da Jo Malone, que agora também comercializa seus difusores de ambiente no Brasil (a partir de 605 reais). Compre aqui!

3. Feito seda

É só cair a temperatura que a pele sofre com o ressecamento. O Óleo Corporal de Francis (20 reais) pode ser usado com ou sem enxágue no corpo ainda molhado do banho, para segurar a umectação. Compre aqui!

4. Golden hour

Imagine um pôr do sol com tons alaranjados, avermelhados e rosados que vai deixando faixas roxas e marrons no céu no cair da noite. Se a cena fosse transformada em maquiagem, viraria as paletas Euphoria Face Palette, NARS (399 reais), e Be My Lover, Too Faced (199 reais). Compre aqui!

5. Boca renovada

A esfoliação é uma boa ideia para evitar a descamação dos lábios (um clássico dos dias frios, infelizmente), especialmente se a fórmula é capaz de repor nutrientes, caso do Scrub Esfoliante Labial, Nívea (20 reais – compre aqui!), disponível nas opções Aloe Vera e Rosa Mosqueta. Na sequência, o ideal é aplicar um bálsamo, que recupera a hidratação e forma um filme protetor. A versão Lip, Please!, de Quem Disse Berenice (39,90 reais – compre aqui!), leva óleo de marula e colágeno vegetal na formulação, assim como os batons da mesma linha (45,90 reais – compre aqui!)

6. Gentileza, por favor

O gel de limpeza facial Bepantol Derma (49 reais), desdobramento da linha clássica da pomada, higieniza o rosto sem deixar sensação de ressecamento. Compre aqui!

7. Superpoderes

A vitamina C já é um antioxidante clássico para o cuidado do rosto. A potência contra o envelhecimento celular foi estendida ao corpo no Hidratante Corporal +Vitamina C, Simple Organic (95 reais).

8. Doces sonhos

Pimenta rosa, bergamota e mandarina esquentam o novo La Vie est Belle Soleil Cristal, de Lancôme (469 reais – compre aqui!), que leva notas de coco e baunilha numa viagem gourmand. A mesma pegada de conforto faz parte da fórmula de Perfect, Marc Jacobs (539 reais – compre aqui!), que começa suculento em razão do ruibarbo e termina macio por causa do leite de amêndoas.

