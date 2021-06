Ama promoção? Veja 15 produtos de beleza com desconto na Amazon

Se você ama uma liquidação de produtos, principalmente aqueles destinados aos cuidados com a pele, cabelo e beleza no geral, as promoções do Amazon Prime Day foram feitas para você. As apaixonadas por itens para cabelo e maquiagem também não vão querer perder os descontos especiais dessa semana que acaba de chegar.

Para você se esbaldar ainda mais nas compras, a Amazon cedeu um cupom de 20% de desconto para os produtos de beleza. Antes de finalizar o pedido, digite BELEZA20 e aproveite.

Confira abaixo 15 sugestões de produtos com ótimos descontos:

1- Secador de cabelo, Britânia, R$121,49. Compre aqui.

2- Depilador, Philco, R$121,39. Compre aqui.

3- Perfume Gabriela Sabatini, Miss Gabriela, R$27,92. Compre aqui.

4- Escova secadora, Philco, R$136,90. Compre aqui.

5- Paleta de sombras, Ludurana, R$11,92. Compre aqui.

6- Pinceis de maquiagem, Commerce Brasil, R$87,95. Compre aqui.

7- Corretivo, Tracta, R$17,90. Compre aqui.

8- Sérum Facial, Tracta, R$56,90. Compre aqui.

9 – Tinta de cabelo, Koleston, R$18,99. Compre aqui.

10- Água Micelar, L’Oréal Paris, R$15,70. Compre aqui.

11- Blush, Maybelline, R$34,23. Compre aqui.

12- Creme para área dos olhos, Nupill, R$27,30. Compre aqui.

13- Protetor Facial, Ganier, R$26,93. Compre aqui.

14-Creme Revitalift Hialurônico Noturno, L’Oréal Paris, R$45,43. Compre aqui.

15-Kit shampoo, condicionador, Leaven-in, Kah-Noa, R$154,70. Compre aqui.

* Os links gerados podem render algum tipo de remuneração para a Editora Abril. Os preços foram consultados na sexta-feira (18), e podem estar sujeitos a alterações.