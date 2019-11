Sol, Vênus e Júpiter em Sagitário prometem dias de sucesso

“Cuida-te primeiro do seu interior que o resto te virá como acréscimo”. Essa frase da astróloga Vivi Pettersenn exemplifica o que é a entrada do Sol, que aconteceu hoje (22), no signo de Sagitário. Segundo a astróloga, Sagitário é um signo de fogo e representa as grandes aventuras da vida, bem como as grandes viagens.

Além desse novo ciclo astrológico, no domingo (24), às 10h33, o céu astrológico receberá uma conjuntura poderosa e de boas vibrações, já que Júpiter e Vênus estarão em Sagitário. Ambos têm o poder de expansão e prosperidade nas relações como um todo, mas principalmente no campo afetivo.

Tanto Júpiter quanto Sagitário simbolizam questões espirituais, mas não necessariamente ligadas à religião: “tem muito mais relação com a fé, as crenças e as virtudes que cada um carrega em si. É um bom momento de olhar melhor para as questões de renovação energética”, explica Vivi.

Sobre o poder de Júpiter, a astróloga comenta sobre a renovação vibracional: “ele aumenta e expande tudo o que você emana, então, fique atento se está vibrando positividade e coisas boas, pois essas energias serão aumentadas nesse período, bem como as energias contrarias”.

Para as sagitarianas ou para quem tem esse ascendente, até o dia 21 de dezembro, o clima será favorável para investir em cursos e aperfeiçoamentos, além do cuidado com a área energética e espiritual. Vale lembrar que todo mundo tem esse signo do mapa, por isso, se você sabe qual é, procure intensificar o cuidado e a vibração nesse aspecto da vida.

