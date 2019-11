Descubra o esmalte perfeito para cada signo

Os signos astrológicos influenciam a vida das pessoas de maneiras muito diferentes. Eles estão presentes inclusive no mundo da beleza.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Você sabia que ao escolher uma determinada cor de esmalte ou cortar o cabelo de um jeito pode dizer muito sobre o seu signo? Por isso a equipe de CLAUDIA conversou com a astróloga Vivi Pettersenn para saber as cores de esmalte ideias para cada signo. Confira:

Áries

Este signo é regido pelo elemento Fogo e, por isso, as arianas costumam ser energéticas, ativas e corajosas. Por isso, o vermelho, assim como as tonalidades mais quentes, pode ser um verdadeiro estímulo para Áries.

Touro

Do elemento Terra, este signo tem como características a estabilidade, o apego, a importância com tudo que é estrutural e possui senso estético. Os tons de verde e marrom, assim como tonalidades mais puxadas para o castanho podem energizar a taurina.

Gêmeos

Regido pela comunicação, Gêmeos é um signo do Ar e totalmente livre. Além disso, é extremamente mental, plural e se interessa por vários assuntos. Por isso, uma cor de esmalte ideal para as geminianas é o amarelo.

Câncer

Este signo rege a família e é totalmente ligado à figura materna. A proteção, o carinho e a amorosidade fazem parte deste signo. Dentre as tonalidades que caracterizam a energia de Câncer estão o branco e prata.

Leão

As características importantes para este signo são a alegria, autoestima, energia e brilho. Regido pelo sol, possui brilho e luz própria para seguir sua vida. As cores de esmalte que conversam bem com o signo de Leão são dourado e laranja.

Virgem

Centrado, realista, prático e determinado, o signo de Virgem prioriza a razão antes de qualquer coisa. Além disso, são organizados, detalhista e trabalham muito. As tonalidades de esmalte ideias para este signo são o azul-marinho e neutro.

Libra

Seu símbolo é uma balança e, por isso, os librianos são um pouco indecisos entre razão e emoção. Possui senso estético, é social e gosta de estar entre amigos e compartilhar suas ideias com o mundo. Por ser um signo do elemento Ar, as cores mais favoráveis para Libra são os tons de azul e os tons pastéis.

Escorpião

As pessoas deste signo, quando se dispõem a fazer algo, se entregam de corpo, alma e coração. Elas gostam de ver profundidade e propósito, além de gostarem de reciprocidade. Por ser extremamente sensual e charmoso, as tonalidades ideias para este signo são o vinho e preto.

Sagitário

Signo de Fogo, Sagitário traz no sangue a liberdade, sinceridade e a aventura. Regido por Júpiter, tem o tom a elevação espiritual, da ética, das filosofias de vida muito bem estruturadas e prioriza tudo o que leva sua mente a expandir. As cores que trazem, boas energias para este signo são o roxo e azul.

Capricórnio

Capricornianas podem ser bastante tradicionais, mas também são batalhadoras e não descansam até atingir o sucesso. As cores favoráveis para este signo são o marrom e verde-escuro.

Aquário

Com um signo que rege a mente, os aquarianos são ousados, possuem uma excentricidade no sangue e são muito racionais. As cores de esmalte mais favoráveis são azul e tons escuros brilhantes.

Peixes

Signo do elemento Água, possui a emoção e o sentimentalismo como principais características. As piscianas são altruístas, generosas, sonhadoras, gentis e acreditam no amor em sua forma mais genuína. As melhores cores para este signo são verde-marinho e lavanda.

Leia também: Horóscopo de 4 a 10 de novembro: repense o passado e siga em frente

+ Horóscopo: As previsões de Susan Miller para novembro

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?