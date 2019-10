Horóscopo de 28 de outubro a 3 de novembro: desafios e renascimento

As predominâncias do céu não mudaram muito da última semana para cá. “A confluência de energias em Escorpião permanece e precisamos nos esforçar no sentido de renascimento, de recuperar nossos poderes”, avisa a astróloga Serena Salgado, do Astrocentro. É preciso cuidar também para que a energia pesada que acompanha o signo não leve a melhor.

O Sol segue fazendo sua oposição a Urano em Touro durante a semana, nos desafiando a mudar e deixar para trás ideias improdutivas. Marte em Libra também continua formando quadratura com Saturno e Plutão, pedindo pelo equilíbrio entre praticidade e paz interna.

Vênus entrará em Sagitário no dia 1º, trazendo leveza para nossas auras. Menos cobrança e mais positividade vem por aí no campo afetivo. Contudo, a Lua estará em Capricórnio, criando preocupações excessivas e a necessidade de resolver pendências.

Confira abaixo as previsões de cada signo:

Áries

As energias em Escorpião pressionam as arianas para os abismos internos e será preciso trabalhar o inconsciente para se regenerar durante o período inicial da semana. A partir da quarta, porém, tudo fica mais leve e os caminhos se abrirão, trazendo surpresas positivas. Na sexta e no sábado, será preciso focar em questões do trabalho para evitar problemas nesse campo. No domingo, busque a companhia dos amigos.

Touro

A Lua em Escorpião pede reciclagem de energias ou de modos de comunicação que podem estar afetando seus relacionamentos (sejam amorosos ou não). Essa tensão se dissipará um pouco a partir da quarta-feira. Bom período para trabalhar o autoconhecimento. A Lua em Capricórnio traz tensões, portanto saia para se divertir e direcionar suas energias para libertar a mente. No domingo, seja mais flexível ao que a vida lhe trouxer.

Gêmeos

A energia em Escorpião afeta o cotidiano das geminianas. Nada de ter medo de mudanças, sobretudo no trabalho. A Lua em Sagitário por sua vez, mexe com a área afetiva. Na sexta, o satélite se move para Capricórnio, trazendo irritações e preocupações. Por via das dúvidas, melhor manter-se na sua até o domingo, quando a Lua entrar em Aquário.

Câncer

Todo o processo da Lua e Sol em Escorpião trará uma forte liberação de energia para as cancerianas. Se alinhada com a intuição e bem utilizada, essa força pode auxiliar na superação de desafios. Atividades artísticas terão benefícios terapêuticos nessa fase. Vênus e a Lua em Sagitário iluminam o cotidiano, melhorando a qualidade de vida. Na sexta e no sábado, porém, insatisfações em relacionamentos podem surgir.

Leão

A Lua nova em Escorpião mexe com seu interior, podendo trazer à tona questões do passado, especialmente as de cunho familiar. A Vênus em Sagitário iluminará sua criatividade e trará mil possibilidades para as leoninas, inclusive de conhecer um alguém interessante. Na sexta e no sábado, foque em organizar o que for preciso em seu cotidiano e trabalho.

Virgem

No começo da semana, recicle pensamentos negativos e evite ficar presa à racionalidade. A Lua em Sagitário na quarta é favorável para lidar com assuntos da família e ter mais contato com as pessoas a seu redor. Na sexta, porém, a passagem do satélite para Capricórnio pode trazer tensões. Observe seus próprios talentos para descobrir como lidar com os desafios que surgirem. No domingo, trabalhe mais a saúde.

Libra

A Lua nova em Escorpião pede que as librianas prestem bastante atenção ao campo financeiro, pois existem aspectos que precisam ser trabalhados de modo melhor. A partir da quarta, a concentração de energias em Sagitário traz a possibilidade de novos negócios. A Lua em Capricórnio será propícia para tratar de questões familiares e domésticas.

Escorpião

Fase de transformações pessoais para as escorpianas. Aproveite a Lua nova para mudar padrões e descobrir novos dons. Da quarta em diante, com a entrada da Lua e Vênus em Sagitário, o clima será de maior descontração e bonanças virão na área financeira. Com a Lua em Capricórnio, deixe de lado visões quadradas do mundo.

Sagitário

A Lua nova em Escorpião mexe bastante com o inconsciente. Será um bom momento para investir em atividades de bem estar físico e mental. A entrada da Lua em seu signo na quarta alivia esse peso de até então. A partir daí, é hora de voltar a voar. Aproveite a Lua em Capricórnio da sexta para resolver questões financeiras.

Capricórnio

A Lua em Escorpião pode trazer uma renovação em sua área social. Saia da concha e invista em atividades em grupo para socializar. Na quinta, a Lua caminha com Júpiter, aflorando sua espiritualidade. A Vênus em Sagitário traz a possibilidade de solucionar questões afetivas mais complexas. Na sexta, a Lua entra em seu próprio signo e será preciso sair da caixinha para não ficar presa em limitações ao agir. No domingo, aproveite a Lua em Aquário para abrir a mente e o coração.

Aquário

Durante a Lua nova em Escorpião, transmute tudo o que for negativo e recupere sua força, focando principalmente no lado profissional. Enquanto a Lua e Vênus estiverem em Sagitário, abra espaço para conhecimentos novos, seja de pessoas ou orientações. A Lua em Capricórnio da sexta pede uma leitura mais íntima de suas dificuldades, mantendo os pés no chão. No domingo, a Lua entra em seu signo e as coisas tendem a melhorar.

Peixes

A confluência de Escorpião pede uma renovação de seu “eu”. Trabalhe o autoconhecimento para aprender através dos desafios. A Lua em Sagitário do dia 29 trará prosperidade profissional para as piscianas, que se intensificará com a entrada de Vênus no mesmo signo. Na sexta e sábado, atenção às questões práticas da vida, mesmo que elas causem preocupações. No domingo, busque atividades que estimulem a mente.

