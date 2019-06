Em vídeo, Neymar nega ter cometido estupro: “Jamais faria isso”

O jogador Neymar, 27 anos, usou sua conta no Instagram para negar a acusação de estupro registrada em uma delegacia de São Paulo na última sexta-feira (31/5). Em um vídeo de aproximadamente sete minutos, o atleta diz que caiu “em uma armadilha” e que está abalado com a denúncia.

“Estou sendo acusado de estupro. É uma palavra pesada, uma coisa muito forte, mas é o que está acontecendo no momento. Eu fui pego de surpresa.. Foi muito ruim e muito triste escutar isso. Quem me conhece sabe do meu caráter e da minha índole, sabe que eu jamais faria uma coisa desse tipo. Fui exposto a isso e estou aqui para dar a minha cara para bater, porque eu sei que qualquer notícia com meu nome envolve muita coisa, faz um barulho muito grande”, desabafou.

Em seguida, o atacante do Paris Saint-Germain fala que se sente mal por compartilhar conversas íntimas, mas que o fará como maneira de contar sobre o que aconteceu no encontro. “É necessário expor para provar que realmente não aconteceu nada demais. Então, logo após esse vídeo, vocês vão ver todas as mensagens, tudo o que aconteceu nesse dia e no outro dia. Foi uma relação entre homem e mulher, dentro de quatro paredes, algo que acontece com todo casal. E no dia seguinte, não aconteceu nada demais. Continuamos trocando mensagens. Ela me pediu uma lembrança para o filho e eu ia levar. Então fui pego de surpresa…”, afirmou.

“É ruim me colocar nessa situação, é bem chato. É muito triste acreditar que o mundo tá assim, que existem pessoas que querem se aproveitar, querem extorquir as outras pessoas, realmente triste… Realmente doloroso. Mas já que me colocaram nessa situação, tô explicando aqui para vocês. Espero que a Justiça olhe as mensagens e vejam o que realmente aconteceu. […] Queria pedir desculpa para a minha família. Foi uma armadilha e eu acabei caindo, mas fica de lição daqui para frente”, continua.

Depois de uma pausa, entra na tela uma gravação em vídeo do histórico de um aplicativo de mensagens instantâneas em que mostram diálogos que Neymar e a mulher tiveram antes e depois do encontro.

Abaixo, o vídeo na íntegra:

Neymar é acusado de estupro em Paris

Na última sexta-feira (31/5), uma mulher registrou um boletim de ocorrência em São Paulo em que acusa Neymar de ter cometido um estupro num quarto de hotel, em Paris, no dia 15 de maio. Segundo o relato da brasileira, o jogador chegou bêbado ao encontro dela e, após momentos de carícias entre os dois, demonstrou agressividade e forçou o ato sexual. Ainda de acordo com a queixa, ela ficou abalada e por isso decidiu fazer a denúncia no Brasil após o retorno.

Família de Neymar rebate denúncia

Em entrevista ao jornalista José Luiz Datena, na Band, o pai do jogador negou as acusações. “Isso não passa de uma bola de neve, uma mentira, uma difamação”, afirmou. “A gente repudia a coragem dessa moça e desses advogados, é um absurdo. Do mesmo jeito que ela não teve medo de expor o Neymar, podemos, mais pra frente, também não ter [sic] medo de expô-la”, ameaçou. Neymar da Silva Santos.