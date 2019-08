Najila entra na Justiça contra ex-marido

Najila Trindade, modelo que acusou o jogador Neymar de estupro, entrou com uma ação alimentícia contra o ex-marido, Estivens Alves. Caso a ação seja aceita, Najila receberá um salário minimo por mês parar arcar com os gastos do filho.

A advogada de Estivens, Milena Peterle Savio, informou que o cliente ainda não foi notificado, portanto, desconsidera a existência do processo. “Nesse período em que ela está morando na Bahia, ele enviou pagamentos, fez depósitos. Então, ele não se considera irregular na assistência de alimentos ao filho. O que ocorre é que isso não está judicializado. Não existe um processo ou um acordo”, afirmou a advogada ao UOL.

Najila alega que não recebe o valor mensal de seu marido há cerca de dois anos, mas a advogada Milena rebateu a acusação feita pela modelo.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Um acordo foi tentado pela defesa de Estivens com Cosme Araújo, advogado de Najila, porém Milena alegou não ter recebido respostas até então. “Já tenho até a minuta de acordo, mas ele nem chegou a fazer uma proposta”.

O filho de Najila Trindade e Estivens Alves atualmente mora com a mãe na Bahia desde a polêmica envolvendo o jogador Neymar. Seu ex-marido foi ouvido como testemunha nas apurações de um suposto arrombamento no apartamento da modelo e o sumiço do tablet que, segundo ela, continha as provas da acusação de estupro.

Leia mais: Apartamento de Najila é encontrado vazio pela Polícia

+ Polícia conclui inquérito do caso Neymar e Najila

PODCAST Como encontrar forças para superar a dor