Harry e Meghan mandam mensagem fofa para Charlotte

Meghan Markle e Príncipe Harry mandaram uma bela mensagem de aniversário para a princesa Charlotte, que completa quatro anos de idade nesta quinta-feira (2).

“Feliz aniversário, Charlotte! Com muito amor, H e M. Beijos”, escreveram eles através da conta @SussexRoyal, no Instagram.

Para comemorar o aniversário da princesa, Kate Middleton e o príncipe William divulgaram, também no Instagram, fotos da pequena que a própria Kate tirou, em Norfolk e no Palácio de Kensington. As imagens exclusivas renderam diversos comentários e levou a Internet à loucura com tanta fofura.

Apesar de alguns alarmes falsos e dos boatos na web, Meghan e Harry ainda não anunciaram o nascimento do bebê real. É provável que a chegada da criança seja anunciada no Instagram do casal. Enquanto isso, alguns indícios sobre o sexo do bebê, por exemplo, já podem ser observados.

