O dia 18 de janeiro será o mais romântico do mês para um signo específico

O alinhamento dos planetas, na astrologia, é conhecido por trazer muitas coisas positivas e muita harmonia. Um alinhamento em especial, no entanto, promete fazer do dia 18 de janeiro o dia mais romântico do mês para as pessoas do signo de Áries. E a astróloga Susan Miller explica por quê.

Nesse dia, os planetas Vênus e Marte estarão em perfeita sincronia. Vênus estará em Sagitário, enquanto Marte se encontrará em Áries. Essa combinação irá transformar o dia 18 no dia mais especial, romanticamente falando. Por isso, ariana, se estiver solteira, saia bastante e se atente aos possíveis partidos. Se você já tiver alguém especial, marque um encontro. Será um dia interessante para passar um tempo à dois.

Ah, e não se esqueça: um eclipse no dia 20 de janeiro influenciará todos os signos, inclusive o seu. Veja como!

