O dia 14 de maio será especial no amor para estes signos

Segundo a astróloga Susan Miller, “vez ou outra as estrelas se alinham criando um clima de romance”. E é o que acontecerá nesta terça-feira (14), quando Vênus e Marte entram em perfeita harmonia. O dia pede por uma celebração ao amor, especialmente para os signos abaixo. Confira:

Gêmeos

21/5 a 20/6

Em termos de romance, Marte em seu signo durante as duas primeiras semanas de maio tornou tudo mais favorável. Talvez você não tenha notado, mas os outros certamente perceberam a aura sexy e sedutora que você emanou durante esses dias. E o ponto alto será o dia 14, quando Vênus em Áries acenará a seu parceiro Marte em Gêmeos. Este definitivamente será um dia sexy. É uma terça-feria, mas se você estiver solteira, tente sair para jantar com amigos – afinal, nada acontecerá se você ficar em casa. Se comprometida, este será um ótimo dia para curtir o seu amor.

Leia seu horóscopo completo aqui.

Libra

23/9 a 22/10

Com Marte sinalizando Vênus, prepare-se para influências em sua nona casa das viagens. Se você planeja viajar, considere o dia 14 como o dia perfeito para fazer isso com seu parceiro. O dia também é propício caso você apenas possa se ausentar por um curto período. Em transição, a Lua estará em seu signo, o que cria o momento perfeito para uma escapada romântica.

Leia seu horóscopo completo aqui.

Sagitário

22/11 a 21/12

O dia 14 será maravilhoso para sua vida amorosa. Com Vênus em Áries e Marte em Gêmeos dançando pelo céu, a noite deste dia estará particularmente agradável e todas as estrelas no céu brilharão para você e seu amado. Será a noite ideal para um jantar romântico, então aproveite. Se você ainda não tem alguém para chamar de seu, este será um ótimo momento para um primeiro encontro.

Leia seu horóscopo completo aqui.

Aquário

21/1 a 19/2

14 de maio lhe trará a oportunidade de aproveitar uma noite encantada. Vênus estará em Áries, sua terceira casa das viagens de curta distância, enquanto Marte se posiciona em gêmeos, sua quinta casa do amor verdadeiro. Você poderá conhecer alguém enquanto faz uma viagem rápida ou, simplesmente, ao cuidar de compromissos em sua própria cidade. Prepare-se!

Leia seu horóscopo completo aqui.

Leia também: O dia 15 será extremamente bom para vários signos do zodíaco

Siga CLAUDIA no Youtube