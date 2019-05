O dia 15 será extremamente bom para vários signos do zodíaco

Com Marte e Vênus transitando pelas casas do zodíaco, sete signos serão favorecidos pelo movimento destes planetas no dia 15. Veja se, de acordo com as previsões da astróloga Susan Miller, o seu está entre eles:

+ A Lua cheia do dia 17 reserva muitas surpresas para os signos

Áries

21/3 a 20/4

Entre os dias 15 deste mês e início de julho, Marte, seu regente, estará na casa da família. É provável que você reúna entes queridos, organize festas ou até comece reformas. Antes de entrar nesse agito, tente escapar para algum lugar próximo onde fique em contato com a natureza.

Touro

21/4 a 20/5

Marte está no seu setor financeiro, o que anuncia gastos acima do esperado. Aguarde até dia 15, quando o planeta entra em Câncer e o orçamento se regulariza – essa tendência vai até o fim do ano.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Marte fica no seu signo até dia 15. É a primeira vez em dois anos que esse cenário se forma e beneficiará a carreira. Suas opiniões serão ouvidas e seus projetos avançarão. Saturno e Plutão na área do dinheiro indicam uma promoção. A perspectiva é positiva, mas lembre-se de parar e respirar fundo de vez em quando.

Libra

23/9 a 22/10

Marte em Câncer, a partir do dia 15, dá início a um ótimo período para se reposicionar na carreira. O planeta iluminará a décima casa de status social até o dia 1º, o que torna a época muito propícia para quem busca um novo emprego.

Escorpião

23/10 a 21/11

Entre o dia 15 deste mês e 1º de junho, Marte estará em Câncer, seu setor das viagens, indicando que você subirá em um avião com destino a um lugar ensolarado e perto da água. Aproveite para recarregar as baterias em contato com a natureza ou em um local que resgate suas raízes.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Vênus, planeta do amor, entrará em Touro no dia 15, ficando pela primeira e única vez no ano em sua casa do romance. Isso indica que seu magnetismo estará a mil. É o momento perfeito para gastar consigo mesma, seja renovando o guarda-roupa, mudando o corte de cabelo ou até outras partes de sua aparência.

Peixes

20/2 a 20/3

Depois do dia 15, quando Marte entra em Câncer, o amor estará no ar. Se você está solteira, fique otimista pois poderá encontrar sua cara-metade neste período. Caso esteja comprometida, vocês terão mais tempo a sós, o que é perfeito para melhorar a relação.

