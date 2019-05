A Lua cheia do dia 17 reserva muitas surpresas para os signos

No próxima sexta-feira, dia 17, a Lua estará em sua fase cheia, o que irá influenciar vários signos em diferentes áreas. Confira a seguir como o fenômeno poderá lhe afetar, a partir das previsões da astróloga Susan Miller:

Áries

21/3 a 20/4

A Lua cheia em Escorpião, seu setor do dinheiro, promete outros tantos avanços financeiros. Lua e Sol formarão bom ângulo com Saturno e Plutão, planetas localizados no seu setor da fama e do sucesso. A combinação é certeira para quem estava focada em atingir metas mais pessoais.

Leia seu horóscopo completo aqui.

Touro

21/4 a 20/5

No dia 17, a Lua cheia em Escorpião, seu signo oposto, privilegia histórias do coração. Seu magnetismo estará no auge. A paixão encantadora levará você às nuvens.

Leia seu horóscopo completo aqui.

Gêmeos

21/5 a 20/6

No dia 17, a Lua cheia ajudará a concluir um projeto importante e, se depender da influência de Netuno, você será reconhecida por ele.

Leia seu horóscopo completo aqui.

Câncer

21/6 a 21/7

No dia 17, a Lua cheia em Escorpião colocará em evidência sua vida amorosa. As notícias serão boas. Você e o parceiro devem conversar sobre assumir outros compromissos – estão querendo aumentar a família? A energia do astro favorecerá também a sua criatividade. Abra espaço para que essa habilidade se desenvolva e procure a melhor maneira de aplicá-la ao seu dia a dia e à sua vida profissional.

Leia seu horóscopo completo aqui.

Leão

22/7 a 22/8

Na Lua cheia do dia 17, você terá que lidar com uma mudança no lar ou até de endereço. Caso tenha mudado de emprego, talvez encontre um lugar que combine melhor com a rotina na nova empresa. Se nada acontecer em casa, preste atenção nas necessidades de familiares próximos.

Leia seu horóscopo completo aqui.

Virgem

23/8 a 22/9

Esta será uma das luas mais doces em muito tempo e tudo estará em seu favor. Planeje uma viagem com seu companheiro ou uma amiga. Caso não seja possível, tope a aventura com um colega de equipe. A pessoa precisará de sua ajuda para fecharem um contrato. Mas só assinem depois da Lua cheia.

Leia seu horóscopo completo aqui.

Libra

23/9 a 22/10

No dia 17, a Lua cheia em Escorpião, outro signo financeiro, oferece suporte. Vênus, em conjunção com Urano, traz boas notícias referentes a renda. Se tiver que fazer acordos aguarde até 9 ou 17.

Leia seu horóscopo completo aqui.

Escorpião

23/10 a 21/11

Algo que de muita importância para você irá se tornar realidade neste dia especial. Saturno e Plutão lhe ajudarão a moldar um sonho que poderá formar as bases de sua vida. Suas ações terão um impacto positivo e duradouro e não há época melhor para buscar por felicidade e sucesso. Um novo capítulo vem aí.

Leia seu horóscopo completo aqui.

Sagitário

22/11 a 21/12

No dia 17, quando acontece a Lua cheia em Escorpião, você se sentirá cansada. Tire um tempo para ficar sozinha e descansar. E não deixe de buscar por paz e privacidade.

Leia seu horóscopo completo aqui.

Capricórnio

22/12 a 20/1

A Lua cheia do dia 17 promoverá uma reunião de pessoas queridas. Com Saturno em posição proeminente, qualquer nova relação que surja nessa fase tente a se tornar longeva.

Leia seu horóscopo completo aqui.

Aquário

21/1 a 19/2

A Lua cheia do dia 17 impacta a carreira. Talvez você seja convidada a assumir um novo cargo. Pessoas influentes ajudarão. Não conte seus projetos a todo mundo, pois a inveja atrapalha.

Leia seu horóscopo completo aqui.

Peixes

20/2 a 20/3

No dia 17, a Lua cheia em Escorpião indica o fim de um projeto, de um impasse jurídico ou burocrático. Ainda é provável que apareça um convite para viajar.

Leia seu horóscopo completo aqui.

Leia também: O lado ruim de cada signo; descubra o seu

+ Preguiçoso, comilão e carismático: o que os astros dizem sobre o bebê real

Siga CLAUDIA no Youtube