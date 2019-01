Nova lembrança de casamento das famosas é um acessório lindo

As lembrancinhas de casamento evoluíram, mas continuam com o mesmo objetivo, o de agradar as pessoas que compartilham da alegria dos noivos no dia do casório. Agora, acessórios como colares e pulseiras são escolhidos a dedo pelo casal e surpreendem com a originalidade.

Muitas famosas já optaram pelo mimo. A vantagem é que você pode escolher cada detalhe e até fazer um modelo diferente para cada convidado. Personalidades como Meghan Markle, Iza e Luísa Sonza já aderiram a essa ideia.

Confira algumas inspirações:

Esse colar foi o escolhido por Karina Bacchi para fazer parte do kit das madrinhas. Perfeito para quem quer algo mais delicado e dá ainda para gravar uma inscrição no mimo.

No casamento da cantora Iza com o produtor musical Sérgio Santos, a noiva escolheu uma pulseira em ouro rosé para presentear as madrinhas. O acessório foi assinado pela designer Ana Tomich.

No casamento real de Meghan Markle com o príncipe Harry, a noiva presenteou suas amigas com uma pulseira de ouro, que ficou conhecida como bracelete Kensington. O acessório foi criado pela designer Lisette Polny, da Zofia Day, e está disponível no site da marca.

A madrinha Ana Hickmann presenteou cada uma das madrinhas do casal Ticiane Pinheiro e César Tralli com uma joia com a letra “T”. O presente foi dado na cerimônia de pré-casamento do casal.

O casal Whindersson Nunes e Luísa Sonza decidiram fazer uma caixinha especial para todas as madrinhas. Dentro dela havia cartões personalizados e uma pulseira de prata com um trevo de quatro folhas.

