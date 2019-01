Tici Pinheiro revela reação de Cesar Tralli ao contar que está grávida

Casados desde dezembro de 2017, o jornalista Cesar Tralli e a apresentadora Ticiane Pinheiro estão aguardando o nascimento da primeira filha do casal. Enquanto isso, a artista aproveita para revelar alguns bastidores de sua gestação para seus fãs.

Em seu canal do Youtube, Tici contou nesta sexta-feira (18) como o jornalista reagiu ao ficar sabendo que seria pai pela primeira vez. “Assim que eu soube que eu estava grávida, eu fiz o exame de sangue e o meu médico me ligou para confirmar. Depois disso, eu cheguei para o Cesar e falei que eu estava grávida”, revela. “Ele estava junto com a Rafinha e foi uma grande festa. Eles ficaram super felizes e ele ficou super emocionado e, ao mesmo tempo, foi uma surpresa.”

Ticiane também conta que o casal já estava tentando por algum tempo ter filhos e, por isso, a surpresa veio para os dois. “A gente estava tentando, mas quando acontece mesmo é aquela surpresa. É uma surpresa boa, gostosa, com uma mistura de medo, receio do novo, de como vai ser. Cesar nunca foi pai, vai ser pela primeira vez, então ele ficou muito feliz, muito emocionado”, diz.

A apresentadora também é mãe de Rafaella Justus, com o seu ex-companheiro Roberto Justus.

Veja o vídeo completo:

Leia também: Sandy posta o MELHOR ‘desafio dos 10 anos’ até agora

+ Repórter Bruna Drews acusa Datena de assédio sexual

Siga CLAUDIA no Instagram