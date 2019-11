Morador de rua de Blumenau prestará ENEM nesse domingo

O morador de rua Arno Muniz, 46 anos, terá um domingo especial: depois de meses de estudo ele, que vive nas ruas há 4 anos, desde que ficou desempregado, vai prestar o ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Arno nasceu em Curitiba (PR) e mora em Blumenau (SC) desde cinco anos. Aos 13, ficou órfão de mãe e foi abandonado pelo pai. Com 18 anos casou, teve dois filhos e um relacionamento de dez anos. Sempre trabalhou como auxiliar de expedição em indústrias, mas foi demitido em 2015. Tentou novos empregos, mas sem sucesso. Apesar de ter família (filhos, irmã e pai) ele preferiu as ruas a ter que depender da família para viver.

LEIA TAMBÉM:

Enem 2019: confira o que comer antes e durante a prova

Saiba como seu filho pode ficar mais tranquilo para o ENEM

Veja o que você pode ou não levar ao Enem

Um post que viralizou no Instagram mostra Arno com sua pilha de livros, que para onde vai, junto com seus certificados de ensino fundamental e médio que concluiu em 2018 por meio do ENCCEJA (exame Nacional para certificação de competências de jovens e adultos).

O objetivo de Arno é tirar uma boa nota no ENEM para buscar uma bolsa de estudo e cursar Direito. “Quero defender os direitos dos moradores de rua. Você não tem ideia do que a gente passa, de todo o preconceito que sofremos”, contou para o site O Município, de Blumenau.