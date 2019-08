Marido de Caroline Bittencourt é indiciado por homicídio culposo

A Polícia Civil concluiu nesta sexta-feira (16) o inquérito sobre a morte da modelo Caroline Bittencourt e indiciou o marido dela, o empresário Jorge Nogueira Sestini, por homicídio culposo (quando não há a intenção de matar). O caso foi encaminhado para o Ministério Público, que tem como opção decidir que Jorge responda judicialmente pela morte, solicitar novas deligências à polícia ou arquivar o caso.

Caso seja oferecida denúncia, Jorge vai responder na justiça pela morte da modelo. A a decisão foi tomada pelo delegado Vanderlei Pagliarini de Almeida Filho, pois considerou o empresário negligente ao não solicitar que a esposa usasse colete salva-vidas.

VEJA TAMBÉM

Marido de Carol Bittencourt nadou por três horas para se salvar

Famosos lamentam morte da modelo Carol Bittencourt

Marido de Carol Bittencourt usa terno do casamento em velório da modelo

Modelo morreu em acidente no mar

Caroline morreu no final de abril ao cair de uma lancha, durante um vendaval que atingiu Ilhabela, no litoral de São Paulo. A modelo estava em uma embarcação ao lado do marido, Jorge Sestini, e dos cachorros do casal. Carol teria pulado no mar para salvar um dos animais durante a tempestade e não sobreviveu. O corpo dela foi encontrado em uma praia no dia seguinte, no dia 29 de abril. Jorge foi resgatado após nadar por cerca de três horas.

A polícia acredita que Jorge, piloto da embarcação, agiu de forma imprudente ao usar um veículo não indicado para uso em condições de tempo tão ruins. Leonildo de Oliveira, dono da embarcação, já tinha declarado em depoimento em maio que tinha avisado Jorge sobre as condições climáticas, ou seja, o motorista tinha ciência do risco em questão, analisou a polícia.

LEIA MAIS

Filha de Caroline Bittencourt fala pela primeira vez sobre morte da mãe

PODCAST Como lidar melhor com seus problemas