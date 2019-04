Famosos lamentam a morte de Caroline Bittencourt

View this post on Instagram

Dia 25 teve inauguração da loja em Moema desta marca que eu amooo @danielatombini , infelizmente não consegui comparecer pois estava trabalhando, mas estava de coração e emitindo muita energia positiva !! Será um mega sucesso , a @danielatombini tem lingeries maravilhosas, pijamas lindos , moda fitness e casual , uma loja completa ❤️❤️❤️!! Para quem quiser conhecer , a loja fica na Av Bem-Te-Vi , 25 , Moema , São Paulo !! Fotos @savyomarcos