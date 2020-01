12 lembrancinhas para as crianças fazerem em casa no Dia das Mães

Está chegando o Dia das Mães, e a data é uma das mais aguardadas pelo comércio, que costuma faturar bastante com roupas e perfumes. Mas quem disse que os melhores presentes precisam ser caros ou comprados?

Uma lembrança feita pelas mãos dos filhos pode ser um super presente carregado de criatividade e carinho para muitas mães. Mesmo que não saia do jeitinho certo, enxergar o amor em cada imperfeição vai deixar a experiência desse dia ainda mais bonita para todos.

Mamães e papais, que tal ajudarem a criançada a fazer um presente em casa – gastando pouco – para que essa data tão especial seja ainda mais gostosa? Se inspirem nas nossas dicas e divirtam-se!

Pote da “Melhor mãe do mundo”

Nem tudo pode ser expresso com palavras, mas 52 frases que demostram carinho pela mãezona é algo maravilhoso de receber dos pequenos. Sempre que sentir necessidade, tire um papelzinho do pote e renove o seu dia na mesma hora!

Luminária

Outra ideia legal com potes é pintar e fazer uma luminária com vela natural ou artificial (abastecida com baterias). Para finalizar, amarre no pote colorido um cartão com uma mensagem inspiradora para mostrar que ela é mesmo a luz que guia os nossos dias.

Livro dos cupons

Um vale café da manhã na cama? Uma ajudinha nos afazeres da casa? Ou assistir a um filme escolhida pela mamãe no cinema? Ganhar um monte de cupons para momentos deliciosos é uma ideia bem bacana para se divertir com a ajuda da criançada.

Cartão de flores 1

Mais simples, porém carregado de amor. Este cartão esconde fofas mensagens dentro das flores de papel. Espirre um pouco de perfume no cartão para deixar o dia dela ainda mais cheiroso.

Cartão de flores 2

Ainda na vibe primaveril, deixe a criança se divertir com papéis coloridos e tinta guache. Esta é uma boa opção para os menores. Use o formato da mão para criar um lindo vaso de flores e ajude a criança a recortar.

Cartão com corações de fios

Os pequenos vão adorar brincar com a montagem desse cartão de corações de fios. Além de lindo, também ajuda no desenvolvimento das habilidades motoras deles.

Caixa dos docinhos

Ninguém é de ferro – só o Tony Stark, em Os Vingadores – , e está tudo bem pegar um chocolate em situações de ~emergência~. Escolha uma caixa bem bonita (de madeira, papelão ou outro material que preferir) e encha dos docinhos preferidos da mamãe. Perfeito pra adocicar qualquer dia ruim ou apenas para quando quiser beliscar durante a maratona da sua série do .

Arte feita com cola

Para mostrar a artista que existe dentro de cada filhote, este projeto feito com cola preta vai transbordar criatividade. Uma verdadeira obra de arte que merece ser pendurada na parede de casa. Use a cola preta pra fazer o contorno do desenho, depois quadricule. Aí é só preencher os espaços com sua cor preferida.

Escultura de argila

Um prato de jóias feito com o formato da mão da criança é uma ótima sugestão para presentear no Dia das Mães. Só esticar a argila e marcar a mão da criança. Molde direitinho e espere secar. Aí, se quiser, pinte, seque e está pronto! Perfeito pra guardar anéis, brincos e outros acessórios queridinhos.

Colar fofo

Já que a escultura para guardar joias já está pronta, que tal ajudar a meninada a fazer um colar lindinho para a rainha da casa desfilar por aí? Com miçangas, corda de nylon e outros pequenos adereços, é possível criar acessórios perfeitos. Só cuidado para que ninguém coloque na boca as peças, viu? Fique sempre de olho!

Caneca de borboletas

Já pensou em tomar café rodeada de borboletas coloridas para alegrar qualquer começo de dia? Um presente fofo e fácil de ser feito em casa.

Toalhas estampadas

Perfeitas para serem usadas no café da manhã no domingo com a família, as toalhas com estampas pintadas vão deixar a mesa mais divertida e colorida! A ideia aqui é fazer carimbos com batata, passar na tinta e carimbar. Fofo!