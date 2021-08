Kate Middleton e rainha Elizabeth compartilham uma paixão secreta

Kate Middleton e a rainha Elizabeth passam muito tempo na frente das câmeras, mas a verdadeira paixão delas é ficar atrás das lentes. No Dia Mundial da Fotografia, celebrado em 19 de agosto, Betinha e Kate compartilharam postagens nas redes sociais para comemorar a data.

O perfil da família real no Twitter publicou três fotos da Rainha fazendo uma das coisas que ama: fotografar! Uma das imagens mostra a matriarca ensinando o príncipe Charles e a princesa Anne como usar uma câmera clássica, quando os irmãos ainda eram crianças.

This #WorldPhotographyDay, here are a few moments where The Queen has been pictured behind the lens 📸 pic.twitter.com/kGZe9VdOzP

— The Royal Family (@RoyalFamily) August 19, 2021