Aplicativo para celular comemora os 25 anos de Friends

No próximo dia 22, Friends completará 25 anos e, para a ocasião, a Warner Bros lançou o aplicativo Friends25. Gratuito, reúne jogos de perguntas e respostas, papéis de parede e molduras para download, adesivos para fotos e filtros 3D de realidade aumentada. Tudo ligado ao universo da série.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Quem fizer o download também terá a acesso a uma seleção de receitas inspiradas em alguns episódios. Será possível testar as batatas com ervilhas da Phoebe, as almôndegas do Joey e até as geleias que a Mônica fez após o fim do namoro com Richard.

O aplicativo está disponível em português, inglês e espanhol e pode ser baixado na Apple Store, PlayStore e neste site.

Leia também: Jennifer Aniston revela o que jamais faria no cabelo

+ Top 3 novidades 2019 da Apple que devem mexer com sua vida

PODCAST – Está na hora de pedir aumento de salário?