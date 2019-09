Autores de FRIENDS dizem como estariam os casais da série agora

Então, ninguém te disse que a vida seria assim, não é? A trilha sonora de F.R.I.E.N.D.S descrevia perfeitamente os perrengues pelos quais os personagens da série passavam no início da vida adulta. Mas, depois de 10 temporadas, os principais casais do programa conseguiram se acertar e terminaram juntos.

Mas como será que Ross e Rachel, Monica e Chandler, Phoebe e Mike estariam agora? Em entrevista ao TV Insider, os produtores executivos da série, David Crane, Marta Kauffman e Kevin Bright, comentaram sobre a força do programa e o futuro dos personagens depois do encerramento do show.

Rachel em Friends

Para Crane, os personagens deveriam estar como a série terminou. “Minha esperança é a de que todos os personagens ainda estariam juntos”, disse o produtor executivo. O casal mais amado do programa, Ross e Rachel (David Schwimmer e Jennifer Aniston), viviam dando um tempo na relação, ou não, mas os autores ainda apoiam a decisão de terem deixado eles juntos. “Nós ficamos muito felizes que finalmente conseguimos deixá-los juntos depois de tudo que eles passaram”, comentou.

Ross e Rachel, de Friends

Já para Monica e Chandler (Courteney Cox e Matthew Perry), o que era pra ser um encontro de uma noite, levou a série para outro rumo. “Nós não sabíamos onde a relação daria quando começou. Foram os fãs que reagiram tão fortemente à relação deles e a química que foi tão boa entre os atores que tivemos que deixar o show nos dizer o que fazer”, disse Kauffman.

Monica e Chandler, de Friends

E o encontro de Phoebe e Mike (Lisa Kudrow e Paul Rudd) foi o encerramento perfeito para a vida louca que vivia a personagem de Lisa Kudrow. “Foi tão bom ver a Phoebe em um relacionamento amoroso. E como não se apaixonar por Paul e por Lisa?”, afirmou Kauffman.

Phoebe e Mike, de Friends

Os produtores executivos disseram que ainda se sentem empolgados em saber do sucesso da série e de verem novos públicos conhecendo o programa. “As relações não mudaram na sua essência, especialmente as partes difíceis dos relacionamentos. Mas a amizade é o que prevalece”, declarou Crane.

