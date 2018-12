Netflix paga 100 milhões de dólares para manter Friends no catálogo

Recentemente surgiram alguns boatos de que, a partir de 1º de janeiro de 2019, todos os episódios do seriado Friends não estariam mais disponíveis na plataforma de streaming Netflix.

Mas vem aí uma boa notícia para os fãs da série: a informação é falsa.

Friends não sairá do catálogo e a informação já foi confirmada pela Netflix. Segundo o NY Times, a Netflix fez um novo acordo com a Warner Media para continuar com os direitos da série. A renovação saiu por 100 milhões de dólares. Esse valor é muito alto se comparado aos 30 milhões de dólares para colocar todas as temporadas no catálogo, em 2014.

Aquele em que acharam que Friends ia sair do catálogo do Brasil. https://t.co/bFwULdHeJI — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) December 3, 2018

No Brasil ainda não há uma data certa para a série ser removida. Como a Warner está investindo em um serviço próprio de streaming, previsto para 2019, é possível que todas as séries e filmes do estúdio sejam retirados da Netflix.

