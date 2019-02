27 filmes e séries para ver na Netflix em fevereiro

1 /26 Supermães (estreia em 22/02): De problemas com depressão pós-parto até pedir aos avós para tomar conta das crianças, quatro amigas encaram a realidade da vida após a maternidade. (Netflix/Divulgação)

2 /26 Até que a Gente te Separe (estreia em 15/02) : As melhores amigas Jen e Mel tocam uma empresa especializada em destruir romances e acabar com relacionamentos. Mas, quando a consciência começa a pesar, os negócios – e a amizade – são colocados à prova. (Netflix/Divulgação)

4 /26 Nightflyers (estreia em 01/02 ) : Baseada em uma história de George R.R. Martin, a série acompanha oito cientistas e um poderoso telepata em uma expedição espacial para fazer contato com extraterrestres e salvar o planeta Terra. (Netflix/Divulgação)

5 /26 Sempre Bruxa (estreia em 01/02) : Após viajar no tempo para escapar da fogueira, ela descobre que tem outro desafio pela frente: se adaptar à vida moderna em Cartagena. Mas uma vez bruxa... sempre bruxa! (Netflix/Divulgação)

7 /26 Pelas Ruas de Paris (estreia em 22/02) : Sonhos e realidade entram em conflito quando uma jovem parisiense vivendo um relacionamento tumultuado enfrenta as crescentes tensões sociais da cidade e um ataque terrorista devastador. (Netflix/Divulgação)

8 /26 Megarrromântico (estreia em 28/02) : Neste filme estrelado por Rebel Wilson, uma arquiteta descrente no amor percebe que sua vida se transformou misteriosamente em uma comédia romântica onde tudo é perfeito. (Netflix/Divulgação)

9 /26 Dumplin (estreia em 08/02) : Determinada a desafiar os padrões impostos pela sociedade, a adolescente Willowdean Dickson inscreve-se no concurso de beleza organizado por sua mãe, uma ex-miss. (Netflix/Divulgação)

10/26 Dear Ex (estreia em 01/02): Após a morte de seu ex-marido, Sanlian descobre que um desconhecido é o beneficiário de seu seguro de vida. Misteriosamente, o filho do casal acaba indo morar com ele e Sanlian parte em busca de respostas. (Netflix/Divulgação)