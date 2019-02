Este é o Ano do Porco segundo o horóscopo chinês; saiba o que significa

Assim como o zodíaco, o horóscopo chinês é uma ciência usada para prever o futuro. No entanto, diferente do ocidental, esse horóscopo associa imagens e características de animais aos seres humanos. Dessa forma, este é o Ano do Porco.

Enquanto um ano do zodíaco ocidental possui 12 signos solares, no horóscopo chinês cada ano é regido por um animal. Esse ano de 2019, mais precisamente de 05 de fevereiro até 24 de janeiro de 2020, será regido pelo Porco de Terra.

O Ano do Porco de Terra marca o fim do ciclo de rotação dos doze signos do zodíaco chinês. Representa a rotação completa de 12 anos, regidos pelos 12 animais.

Neste final do ciclo do calendário chinês, é hora de refletir e analisar os últimos 11 anos, além de fazer uma pausa bem merecida. Essa pausa será positiva para trazer mais serenidade no novo ciclo que começa ano que vem.

É o ano para prestar atenção nas amizades e manter os amigos e familiares mais próximos. Pode ser o momento perfeito para desapegar de algumas coisas e acabar com amizades tóxicas.

Com o elemento Terra de polaridade Yin regendo este ano do Porco, o período será recheado de energias positivas. O elemento, que é sinônimo de organização e disponibilidade, traz flexibilidade e modéstia. O ensino, o foco, a filantropia e a espiritualidade serão muito importantes.

De maneira geral, o ano do Porco de Terra é um período no qual as deficiências dos anos anteriores serão preenchidas. Algumas tensões que costumavam ser fontes de conflito irão perder força e desaparecer.

No amor, os relacionamentos podem ser avassaladores ou de curta duração. Se você for solteira ou estiver iniciando alguma coisa, tome cuidado para não se apegar à outra pessoa até ter certeza de que os sentimentos dela em relação a você são recíprocos.

Quanto às amizades, o Ano do Porco ajuda um pouco: ele torna tudo mais fácil de lidar. O porco é um animal muito fiel e leal, que iria até onde fosse necessário pela família e pelos amigos, estreitando relações.

Falando em família, ela estará no centro das atenções em 2019. Dito isso, este é um bom ano para um casamento, ou para conceber um filho.

Quando o assunto é fortuna e dinheiro, este ano é melhor moderar suas despesas. Se mantenha na linha e tenha suas contas atualizadas, cuidando de potenciais dívidas. Em 2019, o dinheiro absolutamente não é sinônimo de felicidade. Nos negócios, é preciso ter paciência e muita comunicação. Enquanto as relações com os colegas estão mais suaves, demonstrar falta de tolerância e de confiança pode afastar parceiros que lhe foram valiosos em projetos empresariais. Será necessária muitas determinação e coragem para ir de encontro com os objetivos, sempre aprendendo com os erros anteriores. Esse é o ano perfeito para explorar a intuição, aliada da racionalidade.