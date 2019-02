Como a Lua nova do dia 4 vai afetar seu signo

Cada fenômeno astrológico ou planeta influencia muito nos signos solares e, por consequência, no comportamento de cada um. Com as fases da Lua isso não é diferente. Neste mês, a Lua Nova que acontece no dia 4, por exemplo, promete mexer com o trabalho e com a vida social dos signos.

Confira as previsões da astróloga Susan Miller para cada signo:

Aquário

21/1 a 19/2

A Lua nova, no dia 4, com a ajuda de Júpiter, lhe dará apoio para materializar um sonho. O planeta, no seu setor da amizade, mostra que um amigo será fundamental no surgimento de uma grande oportunidade.

Leia o horóscopo completo aqui.

Peixes

20/2 a 20/3

A partir da Lua nova, no dia 4, use seu tempo para pensar em uma estratégia que a levará aos seus objetivos. Os planetas apontam que sua carreira está indo bem e que receberá o reconhecimento devido.

Leia o horóscopo completo aqui.

Áries

21/3 a 20/4

A Lua nova, no dia 4, influenciará sua vida social. Aliada a Júpiter, deve trazer pessoas para seu círculo que contribuirão com seu futuro. Se está pensando em trabalho voluntário, este é um ótimo momento. A experiência pode fazer de você uma líder melhor no escritório.

Leia o horóscopo completo aqui.

Touro

21/4 a 20/5

No dia 4, a Lua nova traz um carregamento de boa sorte e influencia diretamente as propostas de trabalho. O astro em geral cria oportunidades excelentes para você encontrar sua vocação.

Leia o horóscopo completo aqui.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Um processo de expansão se inicia com a Lua nova no seu signo, no dia 4. Você estará mais confiante e pronta para dar passos que antes considerava arriscados. Algum parceiro, romântico ou profissional, trará uma boa oportunidade.

Leia o horóscopo completo aqui.

Câncer

21/6 a 21/7

No dia 4, a Lua nova trará bastante dinheiro de maneira inesperada. Fique atenta!

Leia o horóscopo completo aqui.

Leão

22/7 a 22/8

A Lua nova, no dia 4, iluminará seu setor do casamento. É provável que sinta a união se solidificar ainda mais. Caso não esteja nesse clima amoroso, direcione essa energia de alianças para a vida profissional.

Leia o horóscopo completo aqui.

Virgem

23/8 a 22/9

Portas vão se abrir após a Lua nova, no dia 4. O astro coloca as coisas em movimento. Mesmo assim, talvez não seja a hora de uma mudança brusca de emprego. Aguarde a Lua nova de junho se quiser uma promoção.

Leia o horóscopo completo aqui.

Libra

23/9 a 22/10

A Lua nova, no dia 4, ilumina seu setor do amor, deixando claro que você se entregou totalmente e só tem olhos para seu parceiro. Mas permita a ele cuidar de você um pouco. Se não estiver comprometida, talvez conheça alguém especial em uma viagem curta.

Leia o horóscopo completo aqui.

Escorpião

23/10 a 21/11

Se deseja mudar de casa, o período após a Lua nova, no dia 4, é perfeito. Analise suas opções e vá fundo.

Leia o horóscopo completo aqui.

Sagitário

22/11 a 21/12

Na Lua nova, no dia 4, tudo que chegar a você será benéfico. Sua criatividade estará em alta, ajudando nos negócios. É provável que faça uma viagem de fim de semana para um lugar próximo – talvez uma escapada romântica.

Leia o horóscopo completo aqui.

Capricórnio

22/12 a 20/1

A Lua nova, no dia 4, irá influenciar seu setor do dinheiro. Aproveite para pedir aumento ou negociar benefícios.

Leia o horóscopo completo aqui.

+ Inspire-se nos cabelos da novela ‘Verão 90’

+ Mais de 30 músicas perfeitas para um jantar romântico

Siga CLAUDIA no Instagram