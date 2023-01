Dicas para manter a saúde mental em 2023

Cuidar da saúde mental pode estar entre suas metas para esse ano, mas talvez você não saiba por onde começar. A psicóloga Vanessa Gebrim dá dicas de como manter seu bem-estar psicológico em dia ao longo de 2023. Lembrando que os cuidados são constantes e essenciais para se manter bem, ok?

Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde em 2020, aponta que 86,5% da população brasileira convive com ansiedade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o país que ocupa o primeiro lugar no mundo de pessoas com algum tipo de transtorno ansioso, cerca de 18,6 milhões.

“Ter um tempo para si e para se distrair, procurar estar próximo de pessoas queridas e companhias que fazem bem, praticar atividades físicas com mais frequência, controlar um pouco mais o uso do celular, meditar, se cobrar menos e fazer terapia para o autoconhecimento”, Vanessa elenca como essenciais.

Além de ter acompanhamento psiquiátrico e tratamento terapêutico, é importante manter pequenas ações no dia a dia. “Cuidar da alimentação, priorizar o sono, fazer coisas que dão prazer, ter uma espiritualidade, manter a mente ativa e cultivar pensamentos positivos”, são alguns dos hábitos para manter, segundo a psicóloga.

Continua após a publicidade

Segundo a especialista, a falta de organização é a maior inimiga da ansiedade. Assim, manter sua rotina organizada, ter horários e programações estabelecidas é essencial para a saúde mental.

“Investir no autoconhecimento ajuda muito a encontrar os gatilhos que contribuem para que se desenvolva a ansiedade patológica”, aponta. Fazer programas consigo mesma, escrever e colocar os sentimentos para fora, auxilia a compreender quais os gatilhos da sua ansiedade.

Os vilões da saúde mental

A psicóloga aponta, ainda, que os piores vilões da autocobrança são o perfeccionismo e a comparação. As duas armadilhas para a mente, que nos fazem entrar em um looping de cobrança e autodepreciação. “É importante se permitir cometer erros, evitar focar nas partes e sim no todo”, afirma.

“Eu sempre digo que ‘fazer é melhor que perfeito’. Outro ponto importante é valorizar as vitórias, mesmo que sejam pequenas. Saber que todos temos qualidades e reforça-las é muito importante, além de se valorizar”, finaliza.