Acessórios esportivos para incrementar o look sofisticado

O ano de 2023 foi marcado por shows grandiosos e festivais de música e cultura geek, que duram muito tempo, mas, muitas vezes, pedem por produções fashionistas, vide as turnês da Taylor Swift, RBD, Lollapalooza, The Town e, recentemente, a CCXP. E o novo ano também promete um evento desses um atrás do outro. A pergunta que fica é: como montar looks ousados, descolados, e que sejam confortáveis para ficar tanto tempo em um festival? A resposta, muita vezes, está nos acessórios esportivos!

Alguns exemplos são os tênis, que são os mais conhecidos, os óculos, cintos, bolsas e bonés. Para a stylist Tâmara Guzmán, as ‘pessoas reais’ estão desconstruindo algumas imagens, conceitos, muito por causa do pós-pandemia, momento em que tivemos um contato maior com roupas confortáveis e folgadas.

“Precisamos honrar mais nossas roupas e diversificar os looks que criamos. Um terno não é só para uma reunião no escritório, assim como um tênis não é só para caminhar no parque ou sair com os amigos. Esses e outros vários mundos da moda precisam se unir no nosso dia a dia”, comenta.

Segundo a stylist, as últimas semanas de moda nacionais e internacionais trouxeram ideias de styling misturando variados estilos, grande parte deles com foco nos acessórios, como os sapatos sem salto, por exemplo.

A alfaiataria também ganhou novos ares, com muitas jaquetas esportivas por cima, tecidos diferenciados e frescos, além de muitas cores, algo que é benéfico para quem vai passar o dia de um palco para o outro, em um festival de música.

Truques para escolher os melhores acessórios esportivos

Atualmente, os tênis e os modelos flats de calçados são as peças mais fáceis de combinar com calças, camisas e looks sofisticados e arrumados.

No entanto, um acessório que também pode ajudar nessa transformação ‘esportiva’ são os óculos de sol ou de grau. “Nos últimos tempos, vimos um aumento considerável de pessoas procurando por óculos sem precisar de uma lente corretiva, por exemplo, mas para dar uma nova imagem ao visual, deixá-lo com um toque moderno. Ou até clientes procurando por lentes claras, que chamamos de ‘lentes maquiagem’, sem ser tão escuros, que ajudam a disfarçar o aspecto cansado dos olhos, além de proteger contra os raios solares”, diz Felipe Ventura, diretor da Ótica Ventura.

Ele recorda da apresentadora Marília Gabriela, que mudava de óculos conforme seus entrevistados. “O design dos óculos está evoluindo rapidamente, para que a gente pense na importância dessas peças como damos aos tipos de calça. No nosso guarda-roupa, não temos apenas uma calça jeans, e isso deve acontecer cada vez mais na parte dos óculos”, afirma.

Para o mundo esportivo, ele aponta para as armações de acetato transparentes, que são versáteis e proporcionam leveza, mas sem perder a personalidade única de quem escolhe esse modelo.

“Já foi a época dos modelos de surfista ou esquiador como referência de óculos esportivos. Hoje, as versões transparentes dos formatos quadrado, redondo ou gatinho funcionam muito bem. Assim como os aviadores, que voltaram com tudo no último ano. São modelos atemporais e que transitam bem em diversas ocasiões.”

Invista nas bolsas pequenas e nas pochetes

Uma outra fonte de ‘esportividade’ está nas bolsas com alças, para serem usadas na transversal, de formatos mais compactos, e até nas pochetes, que podem vir em diferentes materiais.

“O conforto também está na desconstrução destes objetos, que migraram lindamente do universo dos esportes, como corridas e pedais, para as passarelas”, afirma a stylist.

Procure por peças atemporais se quiser iniciar o investimento cautelosamente, com tecidos de cores neutras, reforçados e com poucas estampas.

No entanto, se quiser ir além, procure por peças que conversem com o que já tem em seu guarda-roupa, para você ter mais combinações com os looks, transformando tudo em algo mais sustentável e com menos desperdício.

