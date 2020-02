Como fazer um pufe de crochê

Material

· 1 pufe redondo de 45 cm de diâmetro e 50 cm de altura

· 2 cones do barbante Apolo, da Círculo, com 400 g, cada um, na cor 6434 (roxo) ou 4146 (laranja ou 5406 (verde)

· Agulha para crochê n° 4 mm



Pontos empregados

Ponto baixo (p. b.)

Ponto baixíssimo (p.bxmo.)

Correntinha (corr.)



Execução

O pufe é todo trabalhado em carreiras circulares. Inicie o trabalho com 6 correntinhas e feche a carreira com ponto baixíssimo, formando uma argolinha. Todas as carreiras são trabalhadas em círculo:1° carreira: 12 pontos baixos; 2° carreira: 20 pontos baixos; 3° carreira em diante ir aumentando distribuidamente 10 pontos em cada carreira, tomando cuidado para não embabadar. Trabalhe sempre aumentando os pontos até completar 45 cm de diâmetro.

Agora trabalhe os pontos sem aumentar mais por 50 cm (isso irá formar o corpo do pufe). Coloque o pufe dentro da “capa” formada e comece a diminuir os pontos, 10 pontos por carreira (faça conforme início da peça). Trabalhe diminuindo pontos a cada carreira, até finalizar em 6 pontos. Arremate.



Flor

Faça 7 corretinhas e feche com ponto baixíssimo em círculo e continue acompanhando o gráfico 1. Depois da flor pronta, costure o botão bem no centro e aplique a flor costurando com a mesma linha no final do pufe.