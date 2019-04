Um signo terá muita sorte no amor nos dias 13 e 14 de abril

Se você é do signo de Áries, prepare-se: vem aí um período romântico na sua vida. Segundo a astróloga Susan Miller, a Lua Nova do dia 5 agiu para facilitar a realização dos seus sonhos. A partir de agora, amigos podem lhe apresentar um pessoa muito especial. Você deve aproveitar os dias 13 e 14 para curtir o amor.

É comprometida? De acordo com a astróloga, os dias são propícios para conversar com seu par sobre aumentar a família. Aproveite a fase para celebrar com quem ama. Veja as previsões para o mês de abril aqui.

