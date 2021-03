Com vontade de empreender? Então chegou a sua vez!

Nunca se falou tanto em empoderamento feminino. Que bom. E nunca se falou tanto em empreendedorismo feminino. Melhor ainda! Empreender tem sido a escolha de muitas mulheres para conquistar a independência financeira, é claro, mas também para realizar seus sonhos. Atuando nos mais diversos segmentos, como educação, moda, nutrição, decoração, entre outros, superamos desafios – sim, porque não é nada fácil encarar o dia a dia de uma empresa –, mas, a cada batalha vencida, ganhamos confiança, fortalecemos a autoestima e descobrimos que podemos ir além.

A potência das mulheres empreendedoras

Para se ter uma ideia da força do empreendedorismo feminino no Brasil, segundo a última edição (2018) do Global Entrepreneurship Monitor (GEM), principal pesquisa sobre empreendedorismo no mundo, o Brasil ficou em sétimo lugar no ranking de proporção de mulheres à frente de empreendimentos iniciais (aqueles que têm menos de 42 meses de existência). E, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), realizada pelo IBGE, em 2019 havia 9,3 milhões de empreendedoras no Brasil, o que significa que 34% das empresas contavam com mulheres à frente de seus próprios negócios.

A hora e a vez do e-commerce

Se gerir as finanças e cuidar do planejamento, do marketing, das negociações e vendas já era um desafio na administração de uma empresa, a chegada da Covid-19 e o consequente isolamento social colocaram em risco a sobrevivência de muitos negócios que encontraram nas lojas virtuais a saída para manter suas vendas. Segundo a 42ª edição do Webshoppers, estudo sobre e-commerce do país realizado pela Ebit|Nielsen em parceria com a Elo, somente no primeiro semestre de 2020 houve um crescimento de 47% das compras online, a maior alta em 20 anos.

Apoio na jornada empreendedora

Começar a empreender no universo virtual, porém, pode não ser tarefa fácil para muitas mulheres. Para sorte delas, no entanto, hoje há recursos que as ajudam a realizar essas e outras tarefas com mais facilidade e eficácia. Um bom exemplo é o Wix, empresa que conta com uma plataforma de criação de sites lindos e de alta performance, disponibilizando cerca de 500 templates profissionais voltados para os mais diversos segmentos. Com mais de 200 milhões de usuários em 190 países, fornece ferramentas para quem já tem um e-commerce ou para quem deseja criá-lo do zero, por meio de uma plataforma amigável e com recursos para todos os tipos de negócios e todos os níveis de conhecimento técnico.

Empreendendo na prática! Amigas de corrida, Flávia Palheiros e Graziela Zampieri resolveram ampliar a parceria também nos negócios e juntas começaram a vender produtos esportivos pelas redes sociais e pelo WhatsApp. O negócio deu tão certo que decidiram montar uma loja virtual de artigos esportivos, a Fast4You. “Como não tínhamos experiência em vendas online, procuramos uma plataforma que tivesse um layout condizente com nosso nicho de mercado, fosse de fácil acesso e autoexplicativo e oferecesse um suporte para esclarecermos as dúvidas que surgissem. No Wix encontramos as soluções para todas essas necessidades. Agora que temos mais conhecimento, outros recursos, como o controle de vendas e estoque, as integrações e atualizações com sistemas, têm sido importantes diferenciais”, conta Graziela.

Criação e gerenciamento do e-commerce

Para ampliar, impulsionar e ajudar a jornada online das empreendedoras, a Wix conta com tecnologia e ferramentas de última geração, como o Wix Stores, que permite configurar uma loja virtual de forma simples e rápida para facilitar tanto a venda dos produtos como o recebimento de pagamentos online. E como segurança na transição é fator decisivo para quem compra e para quem vende, o Wix oferece uma solução exclusiva, o Wix Pagamentos. Trata-se de um provedor que permite gerenciar pedidos e pagamentos em um só lugar, e sem complicações. Com configuração gratuita e rápida, tem suporte 24 horas para esclarecer dúvidas e orientar a usuária.

Mas o Wix vai além da criação do site e oferece recursos para seu gerenciamento, como o Criador de Logo, para impulsionar sua marca, o Wix SEO Wiz, para ser encontrado nos mecanismos de busca, ferramentas para criação de vídeos promocionais, soluções de CRM e muitas outras soluções importantes para um negócio online. Tudo isso para que as empreendedoras se sintam tranquilas e seguras na gestão do seu e-commerce e, assim, possam vender mais e alcançar o sucesso que merecem.