5 chás revelação pra lá de inusitados

De uns tempos para cá, os futuros papais do mundo todo descobriram uma forma engraçada e misteriosa de contar aos familiares o sexo do bebê que está por vir: o chá revelação. Agora, no entanto, com muitas formas já “passadas” demais, as pessoas têm tido novas ideias, totalmente inusitadas.

Logo no começo da moda, os bolos coloridos, as bexigas dentro de caixas suspensas, os pequenos canhões de confetes ou balões cheios de tinta foram algumas das formas mais usadas pelos papais e mamães. Então, é claro, as inovações nos chás revelação tinham que fugir de todos os padrões, quebrar expectativas e passar longe do usual!

Por esse motivo, casais – algumas vezes até com ajuda de estabelecimentos – passaram a pensar em formas diferentes para dizer aos amigos e à família qual é o sexo do bebê que está por vir. Separamos 5 das formas mais curiosas, incríveis e inusitadas. Confira:

1. Lasanha

O famoso bolo com recheio rosa ou azul já foi usado por muitas pessoas e já não apresenta quase nenhuma surpresa. Foi por isso que o restaurante Villa Italian Kitchen criou o Pacote de Buffet Lasanha Reveladora de Sexo de Bebês.

A cadeia de lojas de Nova Jersey, nos EUA, criou essa receita para revelar se o bebê é menino ou menina usando queijo colorido de azul ou rosa como recheio. No pacote, você também recebe pães de alho e uma salada Ceasar ou grega, tudo por apenas 139,99 dólares.