Beyoncé e Jay-Z teriam recusado cachê milionário do Lollapalooza Brasil

Famoso por atrair inúmeros artistas internacionais, o festival Lollapalooza Brasil 2019 acontecerá no começo de abril, entre os dias 5, 6 e 7. O evento, que contará com a presença de cantores como Post Malone, Kings of Leon e Arctic Monkeys, parece não agradar a todas as celebridades.

Segundo o colunista Leo Dias, os produtores do Lolla ofereceram 4 milhões de dólares, o equivalente a mais de R$ 14 milhões de reais, para o casal Beyoncé e Jay-Z fazer uma performance de sua turnê “On The Run Tour II” durante o festival. Os, no entanto, teriam recusado a oferta.

O festival ainda não se pronunciou.

