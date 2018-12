Casamento: 6 lugares românticos e aconchegantes para a cerimônia

Se 2019 será o ano do seu casamento, a ansiedade já deve estar à flor da pele! E se você ainda não escolheu o local da sua cerimônia já está na hora de correr para se planejar!

Um local romântico e aconchegante é o sonho de toda noiva que busca uma cerimônia mais íntima. Para te ajudar nessa busca pelo local ideal, listamos x lugares românticos e aconchegantes para seu casamento. Confira opções por todo o Brasil:

Espaço Quintal – São Paulo

O Espaço Quintal fica localizado no bairro Higienópolis, em São Paulo. O espaço é situado naquele que foi o primeiro sobrado da Avenida Angélica, tendo sido construído no final do século XIX pelos imigrantes artesãos alemães Franz Hermsdorf e João Jorge Bittner. O casarão de mais de 100 anos foi restaurado, mantendo as suas características originais. O local conta com um extenso jardim frontal e também ambientes internos caracterizados pelo clima aconchegante.

Ruella Bistrô – São Paulo

Um dos restaurantes mais charmosos da capital paulista, o Ruella Bistrô também é famoso por promover casamentos. Com um espaço que mescla o lúdico e o romântico, o restaurante conta com diversas unidades, todas perfeitas para uma cerimônia. Os móveis do local já são um diferencial por si só, eles trazem um ar retrô que faz toda a diferença na ambientação dos casórios. Árvores e plantas naturais, luzinhas e artigos antigos completam a atmosfera poética.

Grumari Beach Garden – Rio de Janeiro

O Grumari Beach Garden fica localizado na praia do Abricó, em Grumari, próximo à Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, na zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. O espaço é o local perfeito para quem sempre sonhou com um casamento romântico na praia. Além disso, de acordo com os donos do local, o espaço é o único no Rio de Janeiro onde é possível realizar um casamento “pé na areia” sem ter que passar pela burocracia de pedir autorização e pagar taxas absurdas para as autoridades

Restaurante Laguna – Rio de Janeiro

O carioca Laguna é especialista em oferecer estilos de eventos de casamento com pegada intimista, com cerimônia no local. Localizado na Barra da Tijuca, o restaurante traz a proposta de um casamento numa Ilha com direito a DJ, cocktail seguido de jantar, bebidas, staff completo e espaço para receber 70 convidados. A noiva tem ainda a chance de chegar linda em um barquinho, iate ou uma lancha. O buffet é próprio e especializado em frutos do mar.

Ponta dos Ganchos Resort – Santa Catarina

O Ponta dos Ganchos Resort é descrito como um pedacinho do paraíso para se renovar as energias. O local fica situado em meio a uma vila de pescadores com vista para o mar e traz ainda aconchegantes bangalôs em seu cenário – ao todo são 25 distribuídos cuidadosamente em uma península particular rodeada pelo exuberante mar da Costa Esmeralda.Especialmente para o casamento tradicional, o altar é preparado em cima das pedras, com o pôr do sol compondo todo o cenário. Para este tipo de casamento a capacidade máxima é de até 140 convidados (incluindo os 54 hospedados).

Casa Maitei – Bahia

A Casa Maitei, localizada no Maitei Hotel, em Porto Seguro, e construída pelo arquiteto Luciano Soares, conta com uma elegantíssima estrutura em meio à natureza. A casa esta disponível para hospedagem e ainda é uma das melhores opções de Arraial D’Ajuda para realização de eventos ao ar livre, como um romântico e sofisticado casamento na praia.

