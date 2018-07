É verdade que, infelizmente, é impossível realizar um casamento totalmente eco-friendly. Mas há, sim, ideias sustentáveis – e práticas – que podem ser adotadas. Afinal, o sonho de um casamento lindo não pode estar atrelado a atitudes agressivas ao meio ambiente. Confira algumas opções:

1. Lousinhas

Esse detalhe simples faz toda a diferença! Ao usar lousinhas para identificar espaços, doces e cardápios, o casal consegue dispensar uma enorme quantidade de impressos. E quanto menos papel, melhor!

2. Substituir flores cortadas por flores plantadas

Acredite: essa troca simples tem um grande impacto na natureza. Ao contrário das flores de corte, que rapidamente murcham, as flores plantadas podem ser reutilizadas em várias festas diferentes ou mesmo ser replantadas pelos convidados. Essa proposta garante, não apenas uma lembrança afetiva aos amigos e familiares, mas também um casamento menos agressivo à natureza. Orquídeas, bromélias e suculentas são apenas algumas das alternativas possíveis.

3. Utilizar elementos naturais na decoração

Outra maneira de criar uma decoração charmosa e menos agressiva ao ambiente é investir no uso de elementos naturais. Galhos, folhas e cascas não precisam ser brutalmente arrancados da natureza, podem apenas ser recolhidos da maneira como são encontrados.

4. Vestido repaginado

Que tal reutilizar trajes da família? O vestido usado pela mãe, tia ou avó pode ser restaurado para se adaptar à personalidade da noiva. Além de homenagear uma pessoa querida, a reforma da peça antiga ainda agrega sustentabilidade à proposta da festa.

5. Risque a espuma floral da sua lista

Proveniente do petróleo, a espuma floral não só é tóxica como também é poluente. Existem outros recursos para manter os arranjos hidratados. Discuta com a equipe de floristas quais são as melhores opções para o projeto, como estruturas de madeira, vasos e telas. Existe uma conta no Instagram (@nofloralfoam) que prova aos floristas que é possível criar lindas decorações sem utilizar a terrível espuma.

6. Canudos de papel

Outra ideia interessante é banir os canudos de plástico. Esses inocentes tubos plásticos são os responsáveis por 4% do lixo plástico de todo o mundo, causando males irreparáveis à fauna marítima. Você pode substituí-los por canudos de papel – que são lindos! Ou melhor: pode simplesmente não oferecer canudo nenhum.