Cartão ou dinheiro? Como se proteger de golpes no Carnaval

Aproveitar o melhor dos blocos de rua requer dinamismo e agilidade quando o assunto é segurança financeira, principalmente em relação aos métodos de pagamentos que nos ajudam a realizar transações em maquininhas de maneira prática e rápida. Basta uma busca rápida nas redes sociais para encontrar diversos relatos de foliões que não tiveram sorte, e acabaram por ter grandes prejuízos em um feriado que deveria ser só alegria. Para reduzir os riscos, avaliamos o que é mais seguro e trazemos dicas para se proteger de golpes no Carnaval.

Mesmo com o avanço significativo de inovações que nos protegem em relação a essas formas de pagamento, ainda é uma realidade a insegurança perante o uso recorrente de pagamentos digitais, como carteiras online, pix e outros métodos em meio a aglomerações de eventos com grande circulação de pessoas.

Segundo dados compilado pelo Serasa no último ano, cerca de 3 a cada 10 brasileiros já tiveram algum item furtado ou roubado em meio a diversão carnavalesca, e este dado se torna ainda mais complexo quando o item com maior índice de furto e roubo são celulares. Ao todo, 48% das ocorrências registradas são relacionadas ao furto ou roubo de aparelhos móveis.

A seguir, conversamos com especialistas em tecnologia financeira para reunir dicas e informações sobre como se proteger de golpes e roubos durante o Carnaval, além de te explicar como ocorrem os principais meios de ataques fraudulentos para você permanecer atenta e não cair em cilada.

De olho nos golpes de Carnaval

Segundo Victor Hayashi, professor de computação no Instituto de Tecnologia e Liderança, o Inteli, um dos principais riscos referente à segurança financeira no Carnaval se dá ao uso de débito indevido a partir do pagamento por aproximação.

“O usuário que utiliza o pagamento por aproximação busca neste método a facilidade e a rapidez ao realizar suas transações, mas, por outro lado, para o suspeito, essa pode ser uma boa maneira de também utilizar da facilidade para gerir seus golpes. O criminoso vai por tentativas e erros, aproximando a máquina das vítimas até encontrar alguém com cartão ou celular que permite esse tipo de pagamento” exemplifica o docente.

Victor ainda conta que outro comportamento criminoso bastante comum durante aglomerações seria o furto e roubo de aparelhos e dispositivos desbloqueados em momentos de distração ou diversão.

“As pessoas, durante as comemorações, querem aproveitar para registrar suas fotos, fazer vídeos e postar em suas redes sociais, mas é durante esses momentos de distração que os criminosos se aproveitam para levar os aparelhos e acessarem os conteúdos financeiros com maior facilidade, já que o aparelho esta desbloqueado”, acrescenta.

E para evitar que casos como esse se repitam durante a sua comemoração, Hayashi explica que algumas alterações bancárias e dinâmicas financeiras são necessárias antes de cair no samba.

“É recomendado desabilitar os pagamentos realizados por aproximação ou deixar esse tipo de cartão em casa quando houver exposição a aglomerações, assim como é importante limitar as operações por pix a valores mais baixos, para evitar prejuízos caso o seu aparelho seja extraído. Utilizar senhas fortes, ativar etapas de autenticação e evitar guardar senhas em apps de conversa também podem garantir que sua ida aos blocos e festas de Carnaval se torne mais segura”, finaliza o professor.

Cartão ou dinheiro? O que levar?

Se você tem dúvidas sobre qual método de pagamento levar para a folia, saiba que esta pergunta que só poderá ser respondida a partir do tipo de festa que você irá frequentar e se você se sente seguro para expor os seus itens em locais com aglomerações.

“Utilizar dinheiro vivo pode significar mais tempo realizando pagamentos e é necessário guardá-los em um local seguro, como doleiras ou pochetes lacradas. Agora, se você não lida muito bem com cédulas e trocos em momentos de agitação, a melhor opção é utilizar um cartão de débito ou crédito com um saldo ou limite específico para aquele dia, evitando o débito indevido em caso de furtos. A ideia é fazer com que todos os pagamentos, seja eles em espécie ou digital, aconteça de forma segura para evitar confusões e perda de valores”, conta Ana Tassiano, que é especialista em educação financeira e investimentos pessoais.

Uma outra boa dica é utilizar adesivos divertidos para colar em seus cartões, assim você poderá evitar que ele seja trocado ou permança longe de sua vista.

“Conferir o valor na maquininha antes de finalizar a compra ajuda a evitar transações com valores desconhecidos. Após a compra, conferir no app ou nas notificações do banco se o valor cobrado está correto também poderá te ajudar a realizar o controle do que entra e sai no Carnaval”, indica o time de finanças e segurança digital do banco BTG Pactual, que acrescenta outras dicas essenciais para a sua folia permanecer segura e livre golpes. Confira todas as dicas seguir:

Nunca solte seu cartão ao inseri-lo ou aproximá-lo nas maquininhas de pagamento. Cole adesivos para facilitar a identificação e mantenha-se atento ao realizar compras em vias públicas, sobretudo em ambulantes, taxistas ou entregadores;

Não realizar pagamentos em maquininhas com visor suspeito, quebrado ou que o pagamento por aproximação não esteja funcionando;

Em caso de perda, roubo ou furto do seu cartão, faça o bloqueio imediatamente no app do banco e realize um boletim de ocorrência;

Ao sair para eventos, reduza o limite de crédito e transações via pix para um valor baixo adequado ao evento.

Aproveitar o Carnaval em segurança nunca foi tão divertido. Atentas sempre às finanças e também ao samba no pé!

