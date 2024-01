Pré-Carnaval no Rio: Confira a agenda dos principais blocos de rua

Abram alas, pois o Carnaval 2024 está entre nós! Com um itinerário definido e atrações imperdíveis para toda a família, a prefeitura do Rio de Janeiro divulgou nesta última semana a programação completa dos mais de 450 blocos de rua que acontecem nas próximas semanas na capital carioca.

Artistas como Anitta, Léo Santana, Lexa e vários outros ícones da música brasileira ficam responsáveis por comandar os tradicionais megablocos nas principais avenidas da cidade maravilhosa que, segundo a Prefeitura do Rio, prometem atrair cerca de 5 milhões de foliões por todo feriado.

E para você não ficar de fora desta programação imperdível de pré-Carnaval, selecionamos os principais blocos de rua do Rio de Janeiro que você não pode deixar de aproveitar, além de todos os horários e concentrações desta folia contagiante que promete muita diversão e alegria.

Blocos de rua no pré-Carnaval do Rio de Janeiro

Sábado, 27/01

Ensaio Bloco das Poderosas

Arrastando multidões pelo centro do Rio há pelo menos 8 anos, o tradicional Bloco das Poderosas, comandado por Anitta, promete reunir milhares de pessoas neste próximo sábado (21) para o seu primeiro ensaio antes do desfile oficial no dia 14/02.

As atrações que irão dividir o trio elétrico com a vencedora do VMA 2023 ainda não foram divulgadas, mas sabemos que a concentração para o ensaio deste megabloco está prevista para iniciar às 18h, na Rua Imperatriz Leopoldina, nº 55, região central do Rio de Janeiro.

Já para a folia do dia 14/02, a concentração está prevista para 16h, na Praça Quinze de Novembro, nº21, Centro.

Bloco da Gold

Trazendo todo o gingado do Carnaval de Salvador, o cantor Léo Santana fica responsável por comandar a folia no tradicional Bloco da Gold, também neste sábado.

Criado em 2015, o bloco é conhecido pelos foliões fluminenses por ser uma atração eclética com diversas atrações musicais de todos os gêneros, desde o axé até o funk carioca.

A concentração para o Bloco da Gold começa cedo, 07h00, em um novo endereço: em frente ao Centro Cultural Banco do Brasil, na Rua Primeiro de Março, nº 66, Centro.

Domingo, 28/01

Bloco da Lexa

E para quem ama um Carnaval com muito funk, o Bloco da Lexa promete um verdadeiro baile a céu aberto para uma diversão garantida ao lado da cantora e várias outras atrações imperdíveis, entre eles, o cantor e compositor carioca, Thiago Pantaleão.

A concentração para este bloco mega funkeiro ocorre a partir das 07h , na Rua Primeiro de Março, 57, Centro.

Bloco Mini Seres do Mar

Ideal para curtir com a criançada, o Bloco Mini Seres do Mar é perfeito para garantir a folia e diversão dos pequenos, que também podem aproveitar o Carnaval em segurança.

Com um conteúdo completamente pensado para agitar tanto os menores quanto os adultos, a concentração para esta folia dos sete mares está prevista para acontecer por volta das 08h, na Rua General Glicério, nº 445, Laranjeiras.

Sábado, 03/02

Bloco Chora me Liga

Reunindo os foliões que estão em busca não só de diversão e folia, mas também de muito beijo na boca, o tradicional Bloco Chora me Liga contará com a presença da dupla sertaneja João Lucas e Matheus para comandar um dos blocos com a vista mais privilegiada do Rio de Janeiro. A concentração começa cedo, 07h, na Rua Primeiro de Março, nº 66, Centro.

Meu Pequeno Grande Bloco

Opções para aproveitar a folia com as crianças não faltam! Agitando os pequenos no primeiro fim de semana antes do Carnaval, o Meu Primeiro Grande Bloco é perfeito para ambientar a criançada na diversão carnavalesca. A concentração inicia às 09h na Av. Lúcio Costa, nº 3604, na Barra da Tijuca.

Domingo, 04/02

Bloco da Favorita

Criado pela produtora e assessora de diversas celebridades brasileiras, Carol Sampaio, o Bloco da Favorita 2024 promete muita folia e emoções para o primeiro domingo pré-carnaval na capital carioca.

Homenageando a icônica cantora Preta Gil e o seu tradicional bloco de rua carioca, Bloco da Preta, que neste ano não irá desfilar, Carol irá reunir um verdadeiro time de celebridades e famosos.

A concentração para esta festa e homenagem inicia-se às 07h na Avenida Presidente Antônio Carlos, nº 01, Centro.

Para mais informações sobre concentrações, endereços e atrações músicais destes e de outros blocos de rua no Rio de Janceiro, acesse o site www.blocosderua.com/rio-de-janeiro/ e confira a programação completa.