Fantasia de Jennifer no Tinder é hit do Carnaval: baixe e imprima a sua

“O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder…” é sem dúvida um dos maiores hits do verão 2019. E a gente sabe que a música do Gabriel Diniz vai inspirar muita gente por aí a… se fantasiar de Jennifer no carnaval!

Por isso o MdeMulher, em parceria com o Tinder, resolveu facilitar sua vida. Aqui você encontra a fantasia de Jennifer no Tinder prontinha para imprimir e arrasar no bloco de carnaval ou nas festas.

–

Você vai precisar de:

Fantasia impressa em papel A0 (841mm x 1189mm)

Papelão ou papel Paraná tamanho A0 (841mm x 1189mm)

Régua

Estilete

Cola

1 – baixe o arquivo pdf da fantasia de Jennifer no Tinder neste link aqui (ou o .jpg aqui), e leve para uma gráfica imprimir. O tamanho é 70cm por 100cm – cabe em uma folha de papel A0, assim você garante uma fantasia com espaço suficiente para se divertir.

–

2 – Com a impressão em mãos, corte na linha pontilhada, de forma a fazer a janelinha onde você vai poder colocar seu rosto e arrasar.

3 – Com cuidado, retire o miolo da fantasia. Cuide para que não sobrem linhas pontilhadas. Dê acabamento com o estilete.

–

4 – Para a fantasia ficar firme e não rasgar no bloco, cole a impressão em uma folha de papelão ou papel paraná.

5 – Cuide de colar bem as bordas, para o acabamento ficar perfeito

–

6 – Com a moldura já colada, corte com o estilete a janelinha também no papelão ou papel paraná

7 – Destaque com cuidado o miolo, para não estragar a fantasia

–

8 – Corte as bordas de papelão ou papel paraná que por ventura tenham sobrado nas extremidades da fantasia

9 – Pronto!

–

10 – Agora é só ir para o bloco ou para a festa e arrasar!

Créditos

Designer: Ilê Machado/MdeMulher

Produção de arte: Júlia Vicheti/MdeMulher