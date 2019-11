A Black Friday só acontece na sexta-feira (29), mas já podemos sentir o gostinho das promoções e descontos que tanto adoramos ao longo desta semana. Muitas lojas estão preparadas para receber milhões de pedidos na data e os consumidores também querem aproveitar o máximo a data.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

No entanto, é importante ficar atento para não ser vítima de golpes ou fraudes, muito comuns nessa época do ano. “Como inúmeras práticas são aplicadas por grandes varejistas, essa data acaba sendo uma isca para os consumidores impulsionados pelo clima gerado pela mídia que permeia o assunto”, explica Achiles Júnior, coordenador dos cursos de Marketing e Marketing Digital do Centro Universitário Internacional Uninter.

Para não cair em nenhum golpe e aproveitar a Black Friday sem nenhum prejuízo, Achiles separou para nós algumas dicas bem importantes. Se liga!

Planeje suas compras

Sabemos que é um momento de muita emoção e euforia, afinal, são grandes descontos que te possibilitam comprar aquele produto tão desejado. Mas não se esqueça de pensar racionalmente!

“É fundamental o planejamento das compras, bem como refletir sobre a real necessidade de aquisição do bem pretendido, uma vez que 90% das aquisições são frutos de causas emocionais”, explica o especialista.

Cuidado com as fake news

Tome muito cuidado com as famosas fake news sobre a Black Friday. Tente se manter informado sobre seus direitos como consumidor. “Acesse o site do Procon (Departamento Estadual de Proteção ao Consumidor) do seu Estado, para verificar a lista de sites a serem visitados”, recomenda Achiles.

Além disso, é importante verificar o selo de credibilidade de site seguro no momento da compra virtual e, se for o caso, certificar-se de que a loja virtual tem endereço físico e um canal de relacionamento com o consumidor.

Pesquise e compare os preços

Uma breve busca em sites e aplicativos de comparação de preços é suficiente para saber se o valor do produto a ser adquirido está de acordo com a data. Porém, vale ficar atento aos detalhes em casos de produtos relacionados à tecnologia. “Nesse caso, ter conhecimento sobre o bem pretendido pode ser crucial nesse momento”, aconselha o especialista.

Tenha um cartão virtual

O cartão virtual, segundo Achiles, é mais seguro que o cartão físico, por impedir a atuação de crime no ambiente da internet. “É a mesma razão pela qual você deve evitar andar com dinheiro no bolso”, analisa.

Celular ou notebook?

Na verdade, tanto faz. “Em ambos, se houver conexão com a internet, praticamente existe o mesmo risco”, explica Achiles. Marcas como Apple, no entanto, disponibilizam dispositivos de segurança que conseguem neutralizar as más intenções de golpistas.

Segundo o especialista, o cuidado maior está no manuseio desses equipamentos. “Tenha cuidado com senhas fáceis e que fiquem gravadas ao utilizar redes públicas de wi-fi”, alerta.

Use o bom-senso

Para um consumo seguro e consciente, o bom-senso é fundamental. “Tenha cuidado com a utilização de dados e redobre a atenção ao orçamento familiar”, finaliza.

Leia também: Semana Black Friday: 6 produtos eletrônicos com até 40% de desconto

+ Esquenta Black Friday: 4 livros emocionantes para ler nas férias

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?