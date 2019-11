As férias estão chegando e nada melhor para relaxar do que um bom livro, não é? Aquele que te faz entrar em um novo universo e viver novos amores e aventuras.

Pensando nisso, a equipe de CLAUDIA separou quatro livros para curtir os dias de folga. São obras perfeitas para descansar a mente e mergulhar em histórias de tirarem o fôlego. Confira!

Orgulho e Preconceito, Jane Austen

O livro mais famoso de Jane Austen é um clássico romance de época com personagens inesquecíveis e enredo memorável. É impossível não se apaixonar por Elizabeth Bennet e o Sr. Darcy, os personagens principais. No livro, o orgulho encontra o preconceito, a ascendência social confronta o desprezo social e os equívocos e julgamentos antecipados conduzem alguns personagens ao sofrimento e escândalo. A nova coleção possui capa dura e estilo inspirado nos bullet journals.

Preço: R$35,90 (compre aqui)

Princesa de papel, Erin Watt

É o primeiro livro da série The Royals, escrita por Erin Watt e que virou sensação new adult (ficção voltada para adultos) nos Estados Unidos. Por meio dele, conhecemos Ella Harper, cujo pai é completamente ausente em sua vida e a mãe é uma mulher instável e problemática. Após o falecimento de sua progenitora, Ella se vê sozinha, até conhecer Callum Royal, amigo de seu pai, que promete tirá-la da pobreza, oferecendo uma boa mesada, uma promessa de herança e uma nova vida na mansão dos Royal. Ao chegar lá, Ella descobre que cada um dos cinco filhos de Callum é mais atraente que o outro, mas todos a odeiam, principalmente Reed, o mais sedutor e poderoso. A obra é envolvente e promete ser daquelas que não dá vontade de parar de ler.

Preço: R$26,90 (compre aqui)

Livre para recomeçar, Paola Aleksandra

Que tal curtir um romance nacional? A autora Paola Aleksandra apresenta, neste livro, Anastácia, uma mulher que carrega na pele marcas deixadas por um casamento conturbado. Em sua última noite como uma mulher livre, ela perdeu o controle de seu futuro e acabou presa em um hospício no Rio de Janeiro. Três anos se passaram desde sua internação e Anastácia precisará enfrentar o passado e descobrir como recomeçar. Também conhecemos Benício de Sá, conhecido como Bastardo do Café. Lutando diariamente contra a opressão do pai, um poderoso cafeicultor, ele encontra na construção civil seu futuro. Será que ele vai conseguir se libertar das garras de seu pai? Anastácia e Benício se conhecem em meio à ruína, mas é durante a esperança de um novo começo que eles se reencontram. Agora resta saber se estão prontos para recomeçar.

Preço: R$34,87 (compre aqui)

Poesia que Transforma

Fugindo um pouco do gênero romance, mas sem perder o encanto, o livro Poesia que Transforma, de Bráulio Bessa, que ficou famoso com os cordéis apresentados no Encontro com Fátima Bernardes, inclui mais de 30 de seus emocionantes poemas, alguns deles inéditos. Somos apresentados por meio deles às histórias do menino de Alto Santo, no interior do Ceará, que se tornou poeta e ativista cultural. Desde o primeiro encontro com a obra de Patativa do Assaré, aos 14 anos, até a fama na televisão, ele mostra como a poesia transformou sua vida. Com ilustrações do artista baiano Elano Passos, o livro traz ainda depoimentos de fãs de todos os cantos do Brasil, revelando como as palavras de Bráulio são capazes de inspirar pequenas e grandes mudanças.

Preço: R$35,90 (compre aqui)

