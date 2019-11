Semana Black Friday: 6 produtos eletrônicos com até 40% de desconto

Os eletrônicos são aqueles itens que nos auxiliam no dia a dia sem nem percebemos, já parou para pensar nisso? Porém, a facilidade de ter um notebook para organizar as informações pessoais e profissionais ou uma caixa de som portátil para ouvir sua playlist onde quiser tem um custo.

Mas não precisa se desesperar, pois com uma pesquisa de mercado e no período ideal, você pode encontrar preços mais acessíveis e que não vão pesar no seu bolso.

Para facilitar essa etapa, a equipe de CLAUDIA separou 6 produtos eletrônicos que estão à venda no site da Amazon com descontos de até 40% nesse esquenta Black Friday. Dá uma olhada!

–

1. Notebook Motion Red C4500A, Positivo, 4 GB RAM, Tela 14″, Windows_10, Vermelho | R$1.899,90* – compre aqui

2. Caixa de Som Bluetooth, SUMAY, Gallon Music 5149, Azul | R$119,00* – compre aqui

3. Smart TV 32″ LED, Samsung, LH32BENELGA/ZD, HD, HDMI, USB, Wi-Fi | R$869,00* – compre aqui

4. Fone de Ouvido Dobrável, Sony, MDR-ZX110, Preto | R$65,85* – compre aqui

5. Vitrola com USB e Bluetooth, Raveo, Sonetto, 10 W | R$299,00* – compre aqui

6. Câmera Digital EOS Rebel SL2 EF-S 18-55mm f/4-5.6, Canon, Preto | R$ R$2.165,53* – compre aqui

* Esta matéria pode gerar um tipo de comissão pelos links comerciais divulgados. Os preços informados e o estoque disponível referem-se ao momento da publicação deste post.