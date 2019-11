Esquenta Black Friday: 12 itens para ter uma cozinha dos sonhos

Pensando em mudar toda a decoração da cozinha e renovar os utensílios? Então aproveita porque essa é a hora, já que além de os produtos estarem com descontos incríveis, não há nada melhor do que começar um novo ano com um ambiente renovado.

Existem várias coisas que podem ser feitas para mudar a decoração do local. Você pode optar por renovar todos os utensílios e deixar a cozinha zerada, ou investir em muitos objetos de decoração para dar outra cara ao ambiente. Tudo vai depender do tipo de clima que você está buscando.

A equipe de CLAUDIA selecionou 12 itens que cabem no bolso e vão te ajudar a mudar toda a cozinha. Confira:

1. Robô Aspirador De Pó Robovac 11S, Eufy, Preto, Bivolt | R$ 1249* – compre aqui

2. Abajur Devise Etna Branco 18x32cm | R$ 96,71* – compre aqui

3. Suporte de chão para Papel Higiênico Aço Cromado | R$ 26,98* – compre aqui

4. Jogo de Panelas Opus 4 peças Aço Inox Tramontina | R$ 429* – compre aqui

5. Pipoqueira Ø22×15,5cm 5,5l Brinox Clove Cobre | R$ 91,90* – compre aqui

6. Aspirador para Carro 12V, Potência 70W, Tramontina | R$ 112,19* – compre aqui

7. Porto Brasil Conjunto Com 6 Xícaras De Chá Coup Spiral Colorido | R$ 103,46* – compre aqui

8. Colheres Medidoras, Mimo Style, Prata | R$ 12* – compre aqui

9. Suporte P/16 Cápsulas De Café Dolce Gusto De Acrílico 26, 5x27cm Lyor Transparente Único | R$ 72,95* – compre aqui

10. Maçarico Culinário Mimo Style Preto/Prata | R$ 59,90* – compre aqui

11. Manteigueira Redonda com Pires 130 g Atina, Brinox, 1406/100, Aço Inox | R$ 46,90* – compre aqui

12. Ventilador Ventilar Eros Supreme, Preto, 110v, Cadence | R$ 89,99* – compre aqui

*Preços consultados em novembro de 2019. Sujeitos a alteração.

