Horóscopo da semana de 19 a 25 de agosto: garra para iniciar projetos

A semana se inicia com uma forte energia concentrada de Marte no signo de Virgem, o que beneficiará em muito os signos de água Câncer e Escorpião. Serena Salgado, astróloga do Astrocentro, alerta que será um período para “cuidar da saúde, procurar melhorar a vitalidade e ser mais minucioso em relação às ações”. Haverá maior impulso e garra para iniciar projetos, portanto será imprescindível ter objetivo e atenção aos detalhes. A Lua minguante em Gêmeos pede cuidado com a comunicação. Evite ser tão prolixa e elimine o que não for legal.

No dia 23, o Sol dá início a sua estadia no signo de Virgem, reforçando a necessidade do começo da semana de se buscar mais bem-estar, equilíbrio e simplicidade.

Áries

Com a movimentação no signo de Virgem, as arianas precisarão de mais agilidade no trabalho. Mas saiba que você terá doses extras de energia lhe impulsionando para tomar a iniciativa de agir. Apenas evite desperdiçá-la se irritando por pouca coisa. A praticidade será fundamental ao lidar com assuntos financeiros.

Touro

A fase de estagnação começa a ficar para trás, mas junto com essa mudança pode surgir uma sensação de inquietude que lhe afligirá. Para recuperar a calma, invista em exercícios respiratórios ou passatempos divertidos, que lhe trarão maior bem-estar. Fique de olho nas despesas. Todos os seus gastos são mesmo necessários?

Gêmeos

A somatória de energias em Virgem pede que as geminianas voltem seu foco para as questões domésticas. Busque fazer algo para melhor as vibrações do lar. Ao lidar com problemas, seja prática e simplifique suas estratégias ou acabará se perdendo. No fim de semana, trabalhe a comunicação para evitar desgastes.

Câncer

A conjunção astral trará um plus para sua área profissional. Trabalhando com disciplina e aperfeiçoando o que já foi feito até aqui, você certamente terá uma semana muito produtiva. Sua postura aberta a novos horizontes lhe recompensará com progressos. Só não se esqueça de que momentos de quietude também são importantes.

Leão

Com detalhismo, comedimento e inovação, seu campo financeiro pode receber bênçãos importantes. Você se sentirá mais disposta para fazer e acontecer, indo atrás de seus objetivos. Ainda nessa onda positiva, mudanças profissionais podem surgir. Mas dia 23 será preciso cuidado ao se comunicar, para não criar atritos com amigos.

Virgem

Tantos astros em seu signo pedem maior firmeza em seus propósitos. Redobre sua atenção aos detalhes e seja ágil! Portas serão abertas e pessoas agradáveis entrarão em seu caminho. O Sol começa a brilhar para as virginianas, dando início a uma fase próspera. No fim de semana, faça uma faxina naquilo que já não faz mais sentido em sua área profissional.

Libra

É preciso ter mais foco, libriana! Reflita sobre suas próprias atitudes e a atual situação de seu campo afetivo. Meditação será a pedida para a semana. E, falando em afetividade, emoções intensas poderão lhe confundir, portanto fique atenta! A falta de bons resultados é frustrante, mas com praticidade você a evitará.

Escorpião

Você terá mais facilidade para solucionar problemas ligados ao trabalho, mesmo sentindo-se agitada e ansiosa. Essa área, por sinal, estará iluminada positivamente durante parte da semana. Por outro lado, assuntos complexos podem surgir no campo afetivo. Não deixe passar a oportunidade de fazer novas amizades.

Sagitário

Abandone os rompantes e adote uma postura mais delicada ao agir. Além de uma atenção mais refinada, saiba também dar paradas necessárias entre tudo que for fazer profissionalmente, mesmo que se sinta cheia de energia. Há questões mal resolvidas em seu campo afetivo? Este é o momento de discuti-las em definitivo e limpar excessos negativos.

Capricórnio

A fase será de intensa produtividade. Pessoas interessantes de seu cotidiano poderão lhe abrir portas importantes. Bom momento também para cuidar da saúde. Seja prática, mas também se lembre de que é preciso se divertir. No começo da semana, cuidado com tensões no campo familiar, para não sofrer com ansiedade.

Aquário

Tamanha força em Virgem mexerá com seu inconsciente. Dê uma organizada em seu interior para saber exatamente onde precisa focar. É possível até que descubra aspectos emocionais importantes de seu eu. Será necessário ser mais assertiva e prática ao lidar com questões da casa. E não tenha medo de se abrir mais às novidades.

Peixes

A concentração astral no signo oposto ao seu não é ruim, ao contrário, trará bastante iluminação para o seu campo afetivo. Mas será preciso adotar uma postura mais analítica para saber exatamente o que se deseja. É o momento de somar seu lado romântico e afetuoso com ações objetivas. No fim de semana, deixe de lado a agitação e curta a tranquilidade com a família.

