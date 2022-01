Atriz de ‘As Branquelas’ tem filha com óvulo doado pela irmã gêmea

Brittany Daniel, que interpretou a hilária Megan Vandergeld em “As Branquelas”, revelou em entrevista à revista People que a sua filha Hope, nascida em outubro do ano passado, foi fruto de um óvulo doado por Cynthia, irmã gêmea da atriz. Tudo aconteceu após Brittany descobrir um câncer no sistema linfático, que a forçou a passar por intensas sessões de quimioterapia em 2011.

O tratamento durou seis meses e acabou reduzindo drasticamente as chances da estrela engravidar naturalmente. Quem deu a notícia foi um especialista em fertilidade que estava a auxiliando na época. Foi aí que Cynthia decidiu ajudar a irmã a realizar o sonho de ser mãe.

“Eu enxerguei como um presente muito simples que eu poderia dar a ela. Eu sei que Brittany não pensaria duas vezes em fazer isso por mim. Nós sempre compartilhamos tudo, então por que não isso?”, contou.

Mesmo com a ajuda da irmã, Brittany passou por dificuldades para ter Hope

Brittany passou por três tentativas de fertilização in vitro com os óvulos da irmã, mas não obteve sucesso. Por isso, Brittany e seu marido Adam escolheram uma barriga de aluguel, que engravidou com os óvulos de Cynthia.

Atriz agradeceu a irmã através de seu Instagram

Após a divulgação da entrevista, Brittany Daniel realizou um post em seu Instagram para agradecer a revista People por compartilhar a sua emocionante — e moderna — história de maternidade. Confira a publicação e a tradução abaixo:

“Minha irmã @cynhauser me ajudou a realizar o sonho de ser mãe. Eu e meu marido @adam.touni não poderíamos estar mais gratos por você, irmãzinha. Você é um anjo”, escreveu.