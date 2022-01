Papa critica casais que optam por ter pets em vez de filhos

Na quarta-feira (5), o Papa Francisco fez um apelo durante a Audiência Geral, no Vaticano. Após elogiar a paternidade, ele pediu para que pais e mães adotem crianças, já que “vivemos uma época de orfandade notória”.

Para o pontífice, esse é um ato de humanidade e acredita que a escolha dos animais de estimação no lugar de filhos resulta em uma perda de “humanidade”.

“Desistir de ser mãe ou pai pode tirar um pouco de nossa humanidade. A sociedade se torna mais velha e sem humanidade porque perdemos a riqueza da maternidade e da paternidade. As nações sofrem com isso”, afirmou.

O Papa acredita que esse é um traço do nosso tempo: “Hoje vemos uma forma de egoísmo. Vemos que alguns não querem ter filhos. Às vezes têm um, mas têm cães e gatos que ocupam esse lugar”, disse na primeira audiência geral do ano.

No discurso, ele pediu ainda que os processos de adoção sejam facilitados pelas instituições, para que os sonhos das crianças que precisam ser adotadas e dos casais que desejam uma família sejam realizados.

O Papa argentino criticou ainda a “dramática queda na taxa de natalidade” que é registrada em muitos países do ocidente e convidou as pessoas a terem filhos ou adotá-los.

“Não é suficiente pôr um filho no mundo para dizer que também somos pais ou mães. Não se nasce pai, se torna. E não se torna pai apenas porque se colocou no mundo um filho, mas porque se cuida responsavelmente dele”, afirmou na ocasião.

E finalizou: “Ter um filho é sempre um risco, seja natural, ou adotado. Mas mais arriscado é não ter. Mais arriscado é negar a paternidade, negar a maternidade, seja ela real, ou espiritual”.

As falas do pontífice repercutiram nas redes sociais, uma parte discorda e a outra concorda com as afirmações. Outros tópicos que cercam o debate foram levantados, como o feminismo, desigualdade social e até mesmo a economia.

Veja alguns comentários:

O papa é menos humano tb pq não tem filho ou o celibato não entra nessa conta de não ter filho? confusa aqui — Notas Não Aleatórias (@ntsnaleatorias) January 5, 2022

O papa dizer que é EGOÍSTA não ter filhos e que faz perder a humanidade, considerando que só mulheres podem parir, é basicamente dizer que mulheres são obrigadas a serem mães. Em pleno 2022. https://t.co/sIsVj7ERgN — Juliana Santos (@_jul1ana) January 5, 2022

#paisdepet o papa está certo. Tem muita gente que exagera numa criação de um animal e esquece que tem muita criança desamparada e passando fome. Não tive filho(s) por opção só que adoto sempre alguma dessas casas assistenciais. pic.twitter.com/fTMnZbGRKp — Angela Mendes Domingos (@AngelaMendesDo2) January 6, 2022

Quase 8 bilhões de pessoas neste planeta e o papa #xatiado porque pensa que deveriam pôr mais gente neste mundo.

Ele deveria estar mais preocupado mesmo com os intermináveis casos de abusos sexuais perpetrados pelo clero. Isso sim é um verdadeiro problemão pra Santa Igreja. https://t.co/nZwSHZTrTa — Henry Bugalho (@henrybugalho) January 5, 2022