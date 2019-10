Artistas de todo o mundo expõem obras na Bienal de Arte Contemporânea

Em sua 21ª edição, a Bienal de Arte Contemporânea Sesc_Videobrasil discute as várias organizações sociais – grandes ou pequenas – que compõem, ao final, as nações em que vivemos. São 60 obras de 55 artistas vindos de 28 países em Comunidades Imaginadas.

Na videoinstalação The Last Harvest, o sul-africano Mohau Modisakeng encena as tensões entre escravizado e escravizador. Veja abaixo:

videoinstalação The Last Harvest

Já em ¡Kachkaniraqkun!/ ¡Somos Aún!/¡We Are, Still!, a peruana Claudia Martínez Garay revê toda a sua trajetória, desde o nascimento no país latino-americano até a vida adulta em Berlim. Com abertura no dia 9, a Bienal fica em cartaz até 2 de fevereiro no Sesc 24 de Maio, no centro de São Paulo. Confira:

Peças de cerâmica compõem a instalação da artista peruana Claudia Martínez Garay