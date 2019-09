‘Dia Sem Pressa’ em SP terá cabine para cochilo, shows e oficinas de graça

Durante o seu dia a dia, você costuma prestar atenção em cada atividade que faz ou aperta o modo automático e vai? Com tantas tarefas acontecendo ao mesmo tempo, realmente, fica cada vez mais difícil ter calma para viver.

Por isso, o Movimento Slow, que em português significa devagar, começou a conquistar milhares de seguidores que buscam mudar a relação com o tempo. Inclusive, em São Paulo, o coletivo Desacelera SP promove o Dia Sem Pressa, primeiro festival da cultura slow do Brasil.

Com cabines para tirar um cochilo, massagem, yoga, atividades para crianças e muito mais, o evento é feito para curtir com tranquilidade, seja sozinha, com amigos ou em família. Se você mora ou está passeando por São Paulo, aproveite o Dia Sem Pressa, que acontece neste sábado (28), das 10h às 19h, no Unibes Cultural. A entrada é gratuita!

“A ideia do Dia Sem Pressa é agregar todas as forças e vertentes, que estão atuando para construir uma vida desacelerada na cidade. Então, tem desde gente ligada ao consumo consciente até quem está pensando a infância e o brincar, por exemplo”, conta uma das idealizadoras do projeto, Michelle Prazeres.

