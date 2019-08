A foto emocionante de Claudia Leitte amamentando a filha

Claudia Leitte deu à luz sua terceira filha na última terça (20) nos Estados Unidos. Bela é fruto de seu casamento com o empresário Márcio Pedreira. Encantada com a chegada da menina, ela tem dividido um pouquinho da sua rotina com os seguidores.

Três dias após o nascimento da bebê, a cantora compartilhou um momento especial. Ela postou uma foto amamentando Bela que é puro amor. No momento íntimo, Claudia aparece sorridente, abraçando a pequena.

Há alguns dias, a lembrancinha inusitada que a cantora distribuiu aos visitantes chamou a atenção dos fãs. Claudia já é mãe de dois meninos, Davi, de dez anos, e Rafael, de sete.

